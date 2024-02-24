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Баскетбол Спорт

БК "Самара" обыграл сборную России

МОСКВА. 24 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 февраля, "Самара" в товарищеском матче в овертайме переиграла сборную России — 78:77.

Фото: БК Самара

"Самаре" потребовалось некоторое время на раскачку: первые свои очки наша команда набрала на третьей минуте матча при счете 0:7. Но, позволяя сборной по ходу стартового периода несколько раз отрываться на дистанцию в 6 очков, самарцы коллективными усилиями (очками в протоколе уже за первую десятиминутку отметились сразу семеро наших игроков) держались рядом: 20:23 по итогам четверти. Нагнать соперника удалось только за минуту до большого перерыва: 37:37 после попадания Ивана Викторова. Но на перерыв "Самара" ушла, все же отставая — 37:42.

Но в третьем периоде наша команда более трех минут отбегала вхолостую — и разница сразу более чем удвоилась, 37:49. "Самара" еще выдала несколько ярких моментов (например, треха Михаила Кулагина "от забора") — но перед заключительной десятиминуткой имела те же "-12" (49:61). Включился Джастин Роберсон, набравший 7 очков, его поддержали Джеймс Томпсон и Иван Викторов — и за четыре минуты до финальной сирены "Самара" устремилась в погоню. Роберсон вколотил сверху, Томпсон разобрался с оппонентами под кольцом, Михаил Кулагин положил треху, а за 16 секунд до конца основного времени неудержимый Роберсон впервые в матче вывел нашу команду вперед — 74:72.

Но сборная успела сравнять счет и перевести игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка проходила не очень результативно — и "Самаре" для победы хватило точных штрафных Джастина Роберсона и прохода Ильи Платонова.

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