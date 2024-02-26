Ночные морозы в Самаре сохранятся до середины недели

В Приволжском УГМС составили краткосрочный прогноз погоды с 26 по 28 февраля. По данным синоптиков, в ближайшие дни в Самарской области сохранятся ночные морозы.

В понедельник, 26 февраля, днем в Самаре малооблачно, без осадков. Ветер южный, 4…9 м/с. Температура воздуха -8…-10°C.

27 числа в Самарской области сохранится малооблачная погода, осадков не ожидается. Ветер южный, 4…9 м/с. Температура воздуха в ночные часы -17…-22°C, местами по области -24…-29°C, днем -6…-11°C.

В среду, 28 февраля, в регионе будет малооблачно, без осадков. Ветер южный, 4…9 м/с. Температура воздуха ночью -15…-20°C, местами по области до -25°C, днем -5…-10°C.