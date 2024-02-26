Крупный пожар в многоквартирном доме потушен в Елховском районе

В воскресенье, 25 февраля, в 21:07 поступило сообщение о пожаре в п. Зорьки Елховского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в МЧС России по Самарской области.

На месте вызова горел многоквартирный дом на площади 200 кв. м. Пожару присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем был направлен 21 человек, в том числе добровольная пожарная команда с. Никитина.

Пожар удалось ликвидировать в 23:47.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.