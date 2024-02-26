В регионе появится управляющая компания научно-производственного центра БАС "Самара"

Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым в регионе будет создана автономная некоммерческая организация "Управляющая компания научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара". Документ подписан и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Натальей Катиной.
"Установить, что предметом деятельности АНО является осуществление мероприятий по формированию научно-производственной инфраструктурной среды для реализации проектов по разработке, испытанию, производству, выводу на рынок и развитию беспилотных авиационных систем и смежных отраслей", - отмечается в постановлении.
Функции и полномочия учредителя АНО будет осуществлять региональное минэкономразвития.
Последние комментарии
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл