В регионе появится управляющая компания научно-производственного центра БАС "Самара"

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Правительство Самарской области опубликовало постановление, в соответствии с которым в регионе будет создана автономная некоммерческая организация "Управляющая компания научно-производственного центра беспилотных авиационных систем "Самара". Документ подписан и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Натальей Катиной.