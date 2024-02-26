В 2023 году иностранцы активнее финансировали самарские НКО

В 2023 г. на территории Самарской области число некоммерческих организаций, получивших иностранное финансирование, выросло на 10%. Таких НКО в регионе 119, хотя, например, в 2022 же году их было лишь 107. Такие данные приводятся в материалах о результатах работы управления Министерства юстиции РФ по Самарской области в 2023 году.

В материалах также указывается, что в реестр иностранных агентов в 2023 г. включены четыре лица, зарегистрированных либо осуществляющих деятельность на территории Самарской области: