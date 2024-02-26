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Аналитика ВТБ: к концу 2026 года объем рублевых сбережений вырастет в два раза

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ближайшие три года общероссийский рынок рублевых пассивов физлиц увеличится более, чем на треть. За этот период сам банк намерен удвоить объем розничных рублевых сбережений — с 6,2 до 11 трлн рублей. Число клиентов с регулярным пополнением своих счетов вырастет на 70% — до 25 млн человек. Такой прогноз в рамках "Стратегической недели ВТБ" дал заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

"Помочь людям сохранить и преумножить капитал — один из стратегических приоритетов банка. За последние пять лет число россиян, доверяющих нам накопления, выросло в три раза — до 6 млн человек. В рамках новой стратегии мы будем стремиться к тому, чтобы россияне хранили у нас каждый пятый рубль", — отметил Георгий Горшков.

Сохранение ключевой ставки ЦБ РФ фиксирует высокую доходность на рынке сбережений и продлевает "время вкладчика", стимулируя рост сберегательной активности россиян. Банки стремятся сделать более привлекательными условия по вкладам. Например, ВТБ предлагает накопительный счет со ставкой, привязанной к объему платежей по картам, преференции зарплатным клиентам и пенсионерам, вклады с привязанными к ключевой ставке условиями, а также сбережения в юанях. Интересное новшество на финансовом рынке — онлайн-"подборщик", который помогает разобраться в многообразии банковских продуктов.

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