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Послание президента Федеральному собранию станет постановкой задач на ближайшие годы

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава государства обратится к Федеральному собранию РФ с ежегодным Посланием 29 февраля. На пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив президент Владимир Путин сообщил, что это будет постановка задач на ближайшие годы.

Ключевые темы Послания пока не озвучили. По словам пресс-секретаря, президент ежедневно общается с вице-премьерами, которые курируют те или иные направления, по нескольку раз в день. Поэтому темы для Послания постоянно актуализируются. В этом году к участию в Послании будут привлечены участники спецоперации на Украине.

"Уверен, одним из акцентов Послания будет вопрос развития культуры, — рассуждает член Общественной палаты РФ Павел Покровский. — Поддержка учреждений культуры в селах и малых городах страны. Конечно, поддержка молодых специалистов. Ведь это повышает привлекательность регионов и формирует имидж великой России. Как член Комиссии по вопросам культуры и сохранения духовных традиций ОПРФ знаю это не понаслышке. Осталось дождаться 29 февраля. Мы все узнаем".

В прошлом году президент Владимир Путин выступил 21 февраля. Послание президента является важнейшей формой взаимодействия главы государства и Федерального собрания, поскольку в нем ставятся задачи, требующие объединенных усилий органов власти.

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