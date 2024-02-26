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Финансы Экономика и бизнес

По земле как по воздуху: внедорожники китайского бренда получили реактивную скидку

САМАРА. 26 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На автомобили относительно новой на российском рынке марки Jetour установлены реактивные скидки - до 18,69% от стоимости, что вполне соответствует философии бренда, сочетающего в названии два английских слова - Jet (реактивный самолет) и tour (путешествие). По данным из открытых источников Jetour - отдельный бренд китайского автопроизводителя и автоконцерна Chery созданный в январе 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE, принимающей заявки на финансирование легковых автомобилей Jetour в рамках официального сотрудничества с дистрибьютором ООО "Джетур Мотор Рус", размер максимальной выгоды составляет 18,69% от стоимости предмета лизинга.

CARCADE предлагает максимально доступную скидку, размер которой зависит от модели автомобиля JETOUR. Так, например, лизинг Dashing в комплектации Comfort выйдет дешевле на 12,15%, в Luxury - на 14,95%. Модель X70Plus во всех комплектациях доступна с выгодой в размере 15,89%, а на X90Plus скидки достигают 16,82% и 18,69% в зависимости от комплектации. Подробности специального предложения и полную матрицу скидок можно уточнить у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Jetour - бренд кроссоверов и внедорожников для путешествий. Компания появилась в ответ на тенденции автомобильного рынка и изменения потребительского спроса. Сегодня дилерская сеть "Джетур Мотор Рус" насчитывает уже более 150 центров по всей стране.

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