По земле как по воздуху: внедорожники китайского бренда получили реактивную скидку

На автомобили относительно новой на российском рынке марки Jetour установлены реактивные скидки - до 18,69% от стоимости, что вполне соответствует философии бренда, сочетающего в названии два английских слова - Jet (реактивный самолет) и tour (путешествие). По данным из открытых источников Jetour - отдельный бренд китайского автопроизводителя и автоконцерна Chery созданный в январе 2018 года.
Как сообщили в пресс-службе лизинговой компании CARCADE, принимающей заявки на финансирование легковых автомобилей Jetour в рамках официального сотрудничества с дистрибьютором ООО "Джетур Мотор Рус", размер максимальной выгоды составляет 18,69% от стоимости предмета лизинга.
CARCADE предлагает максимально доступную скидку, размер которой зависит от модели автомобиля JETOUR. Так, например, лизинг Dashing в комплектации Comfort выйдет дешевле на 12,15%, в Luxury - на 14,95%. Модель X70Plus во всех комплектациях доступна с выгодой в размере 15,89%, а на X90Plus скидки достигают 16,82% и 18,69% в зависимости от комплектации. Подробности специального предложения и полную матрицу скидок можно уточнить у финансовых консультантов ООО "Каркаде".
Jetour - бренд кроссоверов и внедорожников для путешествий. Компания появилась в ответ на тенденции автомобильного рынка и изменения потребительского спроса. Сегодня дилерская сеть "Джетур Мотор Рус" насчитывает уже более 150 центров по всей стране.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.