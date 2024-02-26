Опыт Самарской области по развитию рынка труда будет масштабирован и реализован на выставке "Россия"

В понедельник, 26 февраля, по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и.о. первого вице-губернатора - председателя правительства Наталья Катина провела оперативное совещание. В нем приняли участие министры регионального правительства, руководители органов исполнительной власти, главы отдельных муниципальных образований. Участники совещания обсудили оперативную обстановку на территории Самарской области, исполнение показателей национальных проектов, отдельные показатели, влияющие на место региона в Национальном рейтинге инвестиционного климата, и другие вопросы.

В рамках повестки оперативного совещания участники обсудили оперативную обстановку на территории области. Врио начальника Главного управления МЧС России по Самарской области Алексей Степанов доложил, что за период с 19 по 26 февраля в Самарской области произошла одна чрезвычайная ситуация, связанная с разгерметизацией нефтепровода и разливом нефтепродуктов в Волжском районе. К настоящему времени последствия происшествия ликвидированы, с территории ЧС вывезено более 3,5 тысячи тонн загрязненного грунта, завозится новая почва. На месте работали 104 человека и 57 единиц техники.

Гидрологическая обстановка в регионе развивается в соответствии с прогнозом. На реках области продолжается процесс ледообразования. Уровень воды реки Волга у верхнего бьефа составляет 50,65 метра по Балтийской системе высот, у нижнего бьефа - 28,91 метра. Текущий уровень реки возле Самары составляет 28,47 метра по Балтийской системе высот, у верхнего бьефа - 50,29 метра. По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни погода в регионе останется морозной, ночные температуры будут держаться на уровне 28-29 градусов ниже нуля, местами до минус 31 градуса Цельсия.

На совещании обсудили динамику исполнения национальных проектов, которые реализуются по решению президента России Владимира Путина. Этот вопрос постоянно находится на контроле правительства региона. Напомним, согласно оценке федеральной комиссии по развитию территорий, которую возглавляет заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, Самарская область находится в пятерке регионов-лидеров с лучшими показателями исполнения нацпроектов.

Отдельно участники совещания рассмотрели планы по реализации национального проекта "Здравоохранение". Как и в минувшем году, его реализация пойдет по девяти направлениям. Это совершенствование системы первичной медико-санитарной помощи, модернизация первичного звена здравоохранения, борьба с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, создание единого цифрового контура в здравоохранении, завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров, развитие экспорта медицинских услуг.

Одной из важнейших задач на текущий год руководитель ведомства назвал диспансеризацию населения - это, в свою очередь, будет способствовать более раннему выявлению и успешному лечению онко- и сердечно-сосудистых заболеваний.

В этом году профилактическими мероприятиями планируют охватить 2207915 человек. Для решения этого вопроса медработники намерены взаимодействовать с Союзом работодателей, профессиональными союзами, руководителями крупных промышленных предприятий, продолжать информировать граждан о важности прохождения профилактических медицинских осмотров. В организации и проведении диспансеризации примут участие почти 3000 медицинских работников.

В рамках работы по улучшению материально-технической базы здравоохранения в этом году планируется проектирование, строительство и реконструкция пяти объектов капитального строительства, в том числе проектирование поликлиник в городе Кинель и селе Подстепки Ставропольского района, приобретение 13 модульных конструкций медицинских зданий, капитальный ремонт 44 зданий, приобретение 97 автомобилей для организации медицинской помощи. Как доложил врио министра здравоохранения региона Армен Бенян, по всем мероприятиям уже заключены контракты, а 40 из 97 автомобилей уже поставлены медицинским учреждениям.

Два крупных объекта капстроительства - поликлиника в Волгаре на 700 посещений в смену и в поселке Смышляевка Волжского района на тысячу посещений - будут введены в эксплуатацию в этом году. На совещании обсудили ход работ.

Особый акцент участники оперативного совещания сделали на закреплении позиций Самарской области в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности. В последние годы наш регион находится в десятке лидеров рейтинга, однако для того, чтобы удержать, а тем более улучшить эти позиции, нужны дополнительные усилия. Ответственным за достижение показателя "Оценка доступности необходимых трудовых ресурсов" - одного из критериев, влияющих на место региона в рейтинге, - является министерство труда. Показатель отражает оценку ситуации на рынке труда со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые набирали новых сотрудников в течение последних 12 месяцев.

Повышение оценки доступности трудовых ресурсов со стороны работодателей произошло по всем критериям. Самые высокие баллы получило "качество работы, проводимой органами местной власти (центрами занятости) по трудовым ресурсам", который был введен впервые. По мнению работодателей, поиск необходимых специалистов в регионе занимает относительно непродолжительное время.

Достичь высокой оценки помогли такие меры, как, например, адресное сопровождение работодателей. За предприятиями закреплены кураторы, разработаны индивидуальные планы по обеспечению потребности в кадрах, ведется мониторинг кадровых потребностей в регионе. Особое внимание уделяется предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Проводится активная информационная кампания по продвижению вакансий предприятий, реализуются программы профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, обучение работников ОПК в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", оказание комплекса услуг исходя из бизнес-ситуации работодателей (первичный отбор кандидатов на вакансии, проактивный поиск сотрудников на перспективное развитие производств, организация выездных рекрутинговых пунктов по Самарской области, ярмарок вакансий, профориентационные туры "Моя профессия").

Кроме того, в Самарской области проводятся различные мероприятия в новом формате, например, первая выставка профессий с моделированием рабочих мест работодателей, а также ярмарка трудоустройства. Опыт нашего региона по проведению выставки профессий в этом году будет масштабирован и реализован на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ: здесь с 12 марта по 12 апреля пройдет Фестиваль профессий.

Кроме того, участники совещания обсудили отработку обращений граждан, полученных в ходе прямой линии и пресс-конференции президента Российской Федерации Владимира Путина.

Как доложила руководитель департамента по работе с обращениями граждан и организаций Администрации губернатора Самарской области Елена Бабий, работа с обращениями идет в соответствии с графиком. 13 органов исполнительной власти полностью отработали полученные обращения, восемь министерств и ведомств выполнили работу на 90%. Отработаны порядка 80% обращений, направленных в муниципалитеты.

И.о. председателя правительства поручила проанализировать обращения, подготовить аналитическую записку по наиболее часто встречающимся и острым вопросам и представить губернатору Самарской области Дмитрию Азарову предложения по их системному решению.