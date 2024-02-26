Жительница Кинеля пойдет под суд за получение соцвыплат по "липовой" справке об инвалидности

Жительница Кинельского района стала фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ "(мошенничество), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в 2015 г. подозреваемая обратилась в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда РФ, представив документы, содержащие сведения о признании ее инвалидом. На основании этих документов ей была установлена ежемесячная денежная выплата.
До 2023 г. женщина получила более 250 тыс. рублей. В настоящее время установлено, что документы, на основании которых установлена инвалидность, содержат признаки подделки.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.
Последние комментарии
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..