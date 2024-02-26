Жительница Кинеля пойдет под суд за получение соцвыплат по "липовой" справке об инвалидности

Жительница Кинельского района стала фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ "(мошенничество), сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2015 г. подозреваемая обратилась в клиентскую службу Управления Пенсионного фонда РФ, представив документы, содержащие сведения о признании ее инвалидом. На основании этих документов ей была установлена ежемесячная денежная выплата.

До 2023 г. женщина получила более 250 тыс. рублей. В настоящее время установлено, что документы, на основании которых установлена инвалидность, содержат признаки подделки.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.