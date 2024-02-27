Водитель с поддельными правами не смог преодолеть пост ГИБДД в Тольятти

Тольяттинские автоинспекторы задержали автомобилиста с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Ночью в конце декабря 2023 г. на КПП "Рубеж" в Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов Chevrolet Lacetti. Находившийся за рулем 28-летний мужчина предъявил права, которые показались правоохранителям сомнительными. Экспертиза подтвердила, что документ поддельный.
Автомобилист признался полицейским, что купил водительское удостоверение через Интернет. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").
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Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..