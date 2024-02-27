Водитель с поддельными правами не смог преодолеть пост ГИБДД в Тольятти

Тольяттинские автоинспекторы задержали автомобилиста с поддельным водительским удостоверением. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Ночью в конце декабря 2023 г. на КПП "Рубеж" в Тольятти сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов Chevrolet Lacetti. Находившийся за рулем 28-летний мужчина предъявил права, которые показались правоохранителям сомнительными. Экспертиза подтвердила, что документ поддельный.

Автомобилист признался полицейским, что купил водительское удостоверение через Интернет. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ ("Подделка документов").