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В Самаре депутаты губернской думы утвердили нового руководителя администрации губернатора

САМАРА. 27 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 27 февраля, в ходе очередного пленарного заседания Самарской губернской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Дмитрия Холина и согласовании его кандидатуры на должность вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Самарской области.

Фото: Юлия Рубцова

Дмитрий Холин - уроженец Самары, практически вся его трудовая деятельность, служебная карьера связана с Самарской областью.

С 2004 г. Дмитрий Холин работал на руководящих должностях в администрации губернатора Самарской области, с 2018 по 2020 гг. - глава Жигулевска. С 2020 по 2021 гг. был руководителем исполкома Самарского регионального отделения партии "Единая Россия". С 2021 г. - депутат Самарской губернской думы, председатель комитета по регламенту. В сентябре 2022 г. Дмитрий Холин, несмотря на депутатский статус, отправился на СВО защищать Отечество.

"Не думаю, что нужно представлять Дмитрия Владимировича, он вам хорошо известен, поработав на разных должностях. Конечно, он отдельно проявил себя в работе губернской думы как активный депутат, председатель комитета, - сказал Дмитрий Азаров, обращаясь к депутатам губернской думы. - Главное - это решение Дмитрия Владимировича в период мобилизации, несмотря на наличие депутатского статуса, встать в строй на защиту нашей Родины. Это вызывает искреннее уважение. Вы знаете, что он награжден орденом Мужества. В тот момент, когда малой родине потребовалась помощь Дмитрия Владимировича, он откликнулся. У нас с ним были непростые разговоры на эту тему, потому что его готовность к дальнейшему несению службы на передовой была абсолютная. Но сейчас он нужен здесь, на своей малой родине".

Дмитрий Холин поблагодарил губернатора и депутатов губдумы за оказанное доверие. "Благодарю вас всех за тот этап, который мы с вами прошли вместе. Несмотря на полуторагодичное отсутствие, ощущение единства и близости со всеми оставалось, - сказал Дмитрий Холин парламентариям. - Завершение одного этапа означает продолжение следующего: именно совместная работа во имя победы, мира и созидания. В добрый путь под руководством президента и нашего губернатора!"

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