На "Станкозаводе" пройдет большой весенний маркет с участниками со всей области

В Центре труда и отдыха "Станкозавод" на площадке "Бенке холл" 2 и 3 марта с 12:00 до 20:00 состоится большой весенний маркет.

На маркете будет представлено 96 проектов со всей Самарской области, чтобы каждый гость точно нашел что-то для себя: ювелирные изделия, бижутерия, аксессуары, одежда и обувь, декор, ароматы и текстиль для дома, товары для питомцев, винтаж, домашние растения и кашпо, сладости и сыры, керамика.

Помимо маркета, гостей ждут насыщенная лекционная программа в лектории Станкозавода, а также цветочный своп и виниловый маркет и уже традиционно - музыка, танцы, розыгрыши, детская программа и отличное настроение. Зарегистрироваться на лекции можно на сайте stzv.ru.