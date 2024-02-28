Частный дом сгорел в самарском поселке Красная Глинка

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В среду, 28 февраля, в 4:33 загорелся частный дом на ул. Жигули в пос. Красная Глинка в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.