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Финансы Экономика и бизнес

На низкорамные тралы нового российского бренда установлены корпоративные субсидии

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полуприцепы GTS теперь можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением субсидии в размере 5% на первый платёж. По данным из открытых источников, грузовая техника GTS представляет собой новый российский бренд с турецко-китайскими корнями, премьера которого состоялась в декабре 2023 года на одной из крупных международных выставок.

В рамках программы клиенты CARCADE могут приобрести полуприцепы торговой марки GTS с использованием корпоративной скидки-субсидии в размере 5%. При формировании графика лизинговых платежей субсидия будет учитываться в авансе, уменьшая сумму первого платежа от лизингополучателя. Предложение действует на модели низкорамных тралов GTS — Iron Master: на 3 оси, 5 осей, 6 осей и другие.

Условия распространяются только на новые ТС в наличии либо в поставке через официального партнёра программы. Предложение актуально на договоры, заключённые до 31 марта 2024 года. Полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Организатор партнёрской программы финансирования — группа компаний GTS — является официальным дилером ведущих производителей грузовой и специализированной техники на территории РФ. Основными направлениями деятельности компании являются поставка, продажа и обслуживание различных видов колёсной и гусеничной техники. На собственных площадках GTS всегда в наличии широкий ассортимент полуприцепов, грузовой техники и спецтехники, доступных к осмотру и приобретению с возможностью доставки в любой регион. Также компания производит полуприцепы и запчасти под собственной торговой маркой GTS.

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