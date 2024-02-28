На низкорамные тралы нового российского бренда установлены корпоративные субсидии

Полуприцепы GTS теперь можно приобрести в лизинг через компанию CARCADE с применением субсидии в размере 5% на первый платёж. По данным из открытых источников, грузовая техника GTS представляет собой новый российский бренд с турецко-китайскими корнями, премьера которого состоялась в декабре 2023 года на одной из крупных международных выставок.
В рамках программы клиенты CARCADE могут приобрести полуприцепы торговой марки GTS с использованием корпоративной скидки-субсидии в размере 5%. При формировании графика лизинговых платежей субсидия будет учитываться в авансе, уменьшая сумму первого платежа от лизингополучателя. Предложение действует на модели низкорамных тралов GTS — Iron Master: на 3 оси, 5 осей, 6 осей и другие.
Условия распространяются только на новые ТС в наличии либо в поставке через официального партнёра программы. Предложение актуально на договоры, заключённые до 31 марта 2024 года. Полный перечень доступной к приобретению техники можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.
Организатор партнёрской программы финансирования — группа компаний GTS — является официальным дилером ведущих производителей грузовой и специализированной техники на территории РФ. Основными направлениями деятельности компании являются поставка, продажа и обслуживание различных видов колёсной и гусеничной техники. На собственных площадках GTS всегда в наличии широкий ассортимент полуприцепов, грузовой техники и спецтехники, доступных к осмотру и приобретению с возможностью доставки в любой регион. Также компания производит полуприцепы и запчасти под собственной торговой маркой GTS.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.