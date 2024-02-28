В Самарской области уничтожили 275 л сомнительной спиртосодержащей жидкости

Сотрудники УФССП России по Самарской области отправили на уничтожение изъятый незаконный алкоголь.

Ранее правоохранители задержали трех жителей Елховского района, перевозивших немаркированную спиртосодержащую продукцию. В отношении них возбудили административные дела, а суд назначил штрафы. Кроме того, у нарушителей конфисковали 55 бутылей с продукцией - 275 л.