В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за морозов

В Самарской области объявлен оранжевый уровень опасности.

С 29 февраля по 1 марта местами в регионе сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на девять градусов и более, сообщает Приволжское УГМС.



