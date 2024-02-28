АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые ремонтные работы на перекачивающих станциях и линейной части магистральных нефтепроводов (МН), расположенных в Самарской, Саратовской, Ростовской и Волгоградской областях.

Комплекс мероприятий реализован в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта. Цель — поддержание высокого уровня надежности объектов транспортировки нефти, эффективности внутритрубной диагностики, снижение вероятности отказов оборудования.

В период плановых остановок работы МН Куйбышев — Тихорецк, Жирновск — Волгоград, Муханово — Куйбышев и Бугуруслан — Сызрань продолжительностью от 48 до 72 часов произведены ремонт и замена десяти единиц запорной арматуры на линейной части и площадочных объектах. Кроме того, ликвидированы элементы, препятствовавшие пропуску внутритрубных диагностических приборов. Новая запорная арматура отечественного производства, имеет повышенный класс прочности и герметичности, а также отличается высокой износостойкостью. Оборудование способно функционировать в широком диапазоне температур наружного воздуха (от — 60 до +40°С) и может эксплуатироваться более 10 лет.

Выполнено подключение реконструированного участка технологического трубопровода ЛПДС "Похвистнево". По результатам внутритрубной диагностики МН Бугуруслан — Сызрань произведен ремонт трех участков. Своевременные ремонтные мероприятия позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования, а также исключить повышенную амортизацию.

На НПС "Зимовники" специалисты Волгоградского районного нефтепроводного управления (РНУ) отключили от технологического оборудования магистральный насосный агрегат № 4 для последующей замены на насосное оборудование отечественного производства с повышенной мощностью и экономичностью.

Проведение работ в круглосуточном режиме обеспечивалось ремонтными бригадами Бугурусланского, Волгоградского, Самарского и Саратовского РНУ. Всего в плановых работах были задействованы более 140 человек, использовалась 65 единиц спецтехники.

В настоящее время транспортировка нефти возобновлена и производится в штатном режиме, трубопроводы функционируют согласно графику.