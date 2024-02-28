В Самаре два ДТП осложнили движение транспорта на ул. Ново-Садовой

В среду, 28 февраля, на ул. Ново-Садовой в Самаре в районе Загородного парка произошло сразу два серьезных ДТП, сообщают очевидцы.

Одна авария случилась в районе пересечения с ул. Академина Платонова, а вторая - на следующем перекрестке по направлению "из города" - на ул. Потапова.