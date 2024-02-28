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Муниципалитеты Власть и политика

В Самаре начался прием заявок для участия в конкурсе "ЭкоЛидер"

САМАРА. 28 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и ГБУ СО "Природоохранный центр" сообщают о начале принятия заявок на участие в конкурсе "ЭкоЛидер" по итогам 2023 года.

Организация мероприятий, ориентированных на развитие экологического воспитания и просвещения населения Самары и Самарской области, проведение региональных конкурсов экологической направленности осуществляются в соответствии с государственным заданием вышеуказанного министерства.

Конкурс "ЭкоЛидер" проводится для выявления и стимулирования муниципальных образований, организаций и граждан, имеющих значительные достижения в области охраны окружающей среды и природопользования на территории Самарской области, для распространения положительного практического опыта их работы и формирования экологической культуры населения региона.

Конкурс "ЭкоЛидер-2023", как и год назад, проводится по 11 номинациям: "Город", "Район", "Городское и сельское поселение", "Промышленный гигант" (с численностью работающих свыше 1000 человек), "Предприятие" (с численностью работающих до 1000 человек), "Экологическая организация", "Общественность", "Образование" (подноминации "Дошкольное образовательное учреждение", "Образовательное учреждение среднего звена", "Учреждение профессионального образования"), "СМИ", "Энтузиаст", "Профи".

Кроме муниципальных образований, к участию в конкурсе приглашаются предприятия, организации, учреждения, а также граждане.

Оформленные строго по утвержденной форме заявки принимаются ГБУ СО "Природоохранный центр" в срок до 15 апреля 2024 г. на бумажном носителе и в электронном виде по адресу: 443068, ул. Ново-Садовая, 106, корп. 106, оф. 303 (пристрой), телефоны: (846) 255-69-86, (846) 255-69-92, ecoinfo@prirodacentre.ru

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