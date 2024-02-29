В Самаре 18 человек эвакуировали из-за пожара на пр. Карла Маркса

В среду, 28 февраля, примерно в 20:30 произошел пожар во втором подъезде дома 318 "Б" по пр. Карла Маркса в Промышленном районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел мусор в подвале на площади 2 кв. м. На тушение были направлены 19 человек и пять автоцистерн. Пожар удалось ликвидировать в 20:47.

В ведомстве отметили, что из здания было эвакуировано 18 человек. Обстоятельства случившегося выясняются.