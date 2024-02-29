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Грант "Агростартап" помог открыть птицеферму в Шенталинском районе

ШЕНТАЛА. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В селе Новый Кувак Шенталинского района супруги Антон и Гузель Власовы открыли свою птицеферму, рассчитанную на 1000 голов. Осуществить проект помог грант "Агростартап", выигранный в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", который реализуется по решению президента страны Владимира Путина.

Фото: министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Выращивать птицу супруги начинали в маленьком помещении, приспособленном под птичник. Воплотить мечту о развитии своего дела и увеличении поголовья птиц помогла господдержка в виде гранта "Агростартап". В 2023 году глава КФХ Антон Власов принял участие в конкурсном отборе и получили средства на свой проект новой птицефермы. В результате на грант было приобретено необходимое оборудование для напольного содержания мясных кур-бройлеров.

Теперь для поголовья построено просторное здание, в котором современное оборудование значительно облегчает труд человека: автоматические линии кормления и поения, которые регулируются по высоте, антинасест, отопление и вентиляция, датчики температуры и влажности, автоматика, отвечающая за микроклимат в помещении. Даже взвешивать птицу теперь можно, не заходя в птичник, достаточно просто подсоединить к умной системе весы — куры будут сами на них садиться, а датчики передавать информацию и выводить на экран управления.

Особые условия созданы и для цыплят. Пока что это клетки-брудеры, но в перспективе птенцы переедут в собственное здание — брудерную.Сейчас Власовы заложили партию яйца на инкубацию и первые цыплята на новой ферме появятся уже в начале марта.

"В какой-то момент я поняла, что нам нужно двигаться дальше, не останавливаться на уровне ЛПХ 200–300 голов за цикл. Решили воспользоваться для этого господдержкой, которая нам очень помогла. Сейчас весь производственный цикл организован на совершенно другом качественном уровне. Много планов по дальнейшему развитию. Хотим, чтобы о нашей "Кувакской цыпочке" знали далеко за пределами Шенталинского района", — делится планами Гузель Власова.

В 2023 году в Самарской области на предоставление грантов "Агростартап" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" было направлено более 63 млн рублей из областного и федерального бюджетов. Их обладателями стали 17 самарских фермеров.

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно отмечал важность поддержки животноводства и птицеводства, поскольку эти подотрасли агропромышленного комплекса не только обеспечивают жителей качественными местными продуктами питания, но и создают круглогодичные рабочие места на сельских территориях. Всего в регионе за последние пять лет господдержку в виде гранта "Агростартап" получили 75 фермеров.

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