"Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" успешно стартовал с Восточного

В четверг, 29 февраля, в 9:43 с площадки 1С космодрома Восточный проведен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-4 и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками.
Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит космические аппараты на заданные орбиты.
Это был третий пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, в том числе первый — с космодрома Восточный. Для "Союза-2.1б" данный полет стал 69-м, для семейства "Фрегатов" — 119-м в истории.
Ракета-носитель "Союз-2.1б" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", разгонный блок "Фрегат" — Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина, спутник "Метеор-М" № 2-4 — Корпорацией "ВНИИЭМ" (входят в Роскосмос).
Космический аппарат "Метеор-М" № 2-4 предназначен для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных и ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.
Спутник оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизическими приборами (измеритель коротковолновой отраженной радиации и радиочастотный масс-спектрометр), что позволит обеспечить всепогодный радиолокационный мониторинг Северного морского пути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров.
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?