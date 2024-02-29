"Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" успешно стартовал с Восточного

В четверг, 29 февраля, в 9:43 с площадки 1С космодрома Восточный проведен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", гидрометеорологическим космическим аппаратом "Метеор-М" № 2-4 и 18 российскими и зарубежными попутными малыми спутниками.

Ракета-носитель отработала в штатном режиме, разгонный блок отделился от третьей ступени ракеты и в настоящее время выводит космические аппараты на заданные орбиты.

Это был третий пуск российской ракеты-носителя в 2024 году, в том числе первый — с космодрома Восточный. Для "Союза-2.1б" данный полет стал 69-м, для семейства "Фрегатов" — 119-м в истории.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", разгонный блок "Фрегат" — Научно-производственным объединением имени С. А. Лавочкина, спутник "Метеор-М" № 2-4 — Корпорацией "ВНИИЭМ" (входят в Роскосмос).

Космический аппарат "Метеор-М" № 2-4 предназначен для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды, изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных и ретрансляции сигналов от аварийных радиобуев международной спутниковой поисково-спасательной системы КОСПАС-САРСАТ.

Спутник оснащен бортовым радиолокационным комплексом на базе активной фазированной антенной решетки и гелиогеофизическими приборами (измеритель коротковолновой отраженной радиации и радиочастотный масс-спектрометр), что позволит обеспечить всепогодный радиолокационный мониторинг Северного морского пути и расширить номенклатуру контролируемых гелиогеофизических параметров.