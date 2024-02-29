Роберт Гараев: "Сериал "Слово пацана" объединил семьи"

В конце 2023 года состоялась премьера сериала, основанного на книге Роберта Гараева "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х". Автор документальной работы рассказал корреспонденту Волга Ньюс о своем опыте участия в группировке и сравнил нынешнюю молодежь с героями книги.

- Каковы ваши впечатления от сериала? Есть ли сцены, которые вы видели по-другому?

- Я был консультантом на съемках, видел, как сцена снимается, как режиссер работает с актерами. На площадке все выглядит очень круто, но манера монтажа Андрея Першина быстрая, сначала было сложно привыкнуть к "картинке". Например, сцену, которая длилась на съемке минуту, он превратил в двадцатисекундную, более динамичную. Но совсем другое ощущение у меня было в день премьеры - восторг, никаких вопросов. Ожидание совпало с реальностью.

- Есть ли сцена, которая вызвала у вас наиболее сильные эмоции?

- Это "отшивание" Кирилла во второй серии. Удивительно, как точно мальчики передали 1989-й год: Турбо толкает плечом Кирилла, прямо в манере "казанского феномена". Я даже не понял, как актеры смогли так прочувствовать сцену, может быть, им подсказал режиссер. Я еще сказал тогда Андрею Николаевичу: меня триггерит, прямо подтрясывает с того, что происходит - избиение, оплевывание. Очень жесткая сцена.

И про смерть Ералаша - бабушка заходит в морг и начинает кричать. Это очень страшная сцена, здесь невозможно не сопереживать.

Интересный факт - отсматривали мы этот момент с мониторов в помещении настоящих ритуальных услуг при больнице. На экране - смерть подростка, оборачиваешься назад - а там могилы, гробы. Жутковато.

- Не обижает ли вас то, что сериал оказался популярнее книги?

- Нет! Так и должно быть. Если бы мы жили в XIX веке, то книга, конечно, была бы популярнее. Но сейчас все-таки время кинематографа. Благодаря фильму увеличился и тираж моей книги - в пять с лишним раз: до выхода сериала он составлял 12,5 тысячи, сейчас это 71 тысяча экземпляров - для современной России это много.

Сериал и книга связаны, если кому-то понравилось "Слово пацана. Кровь на асфальте", он не испугался таких страшных событий, то может углубиться в тему и прочитать книгу.

- Ожидали ли такого общественного резонанса после премьеры?

- Ожидал, но не такого. Знал, что кино будет важным, что к книге будет повышенное внимание, да и все на площадке понимали, какая это ценная картина. Но для нас масштабы были даже пугающими - по данным видеосервиса Wink, официально сериал посмотрели 23 миллиона человек, примерно столько же и неофициально. Сериал показывают и в онлайн-кинотеатре Start, но он не раскрывает цифры.

Предполагаю, что "Слово пацана" посмотрели где-то 50 миллионов россиян - практически 1/3 страны. Остались только те люди, которые не готовы купить подписку, посмотреть пиратскую версию, - старшее поколение. Пожилые еще не смотрели сериал, но весной его покажут на НТВ, и мне очень интересна реакция этих зрителей.

- "Слово пацана" посмотрели и дети, несмотря на маркировку 18+. Как вы думаете, как на них повлияет сериал?

- Если вы взрослый человек с подпиской на видеосервисы и знаете, что ваш ребенок, скорее всего, посмотрит сериал, мой совет: смотрите вместе с ним и все объясняйте. После первых двух серий заговорили о романтизации криминала, но история и должна быть так показана, чтобы зритель полюбил героя. А потом в сериале раскрывается суровая правда, которая точно отменяет романтизацию.

Автор книги "Слово пацана" Роберт Гараев встретился с самарскими читателями В среду, 28 февраля, в Самаре писатель Роберт Гараев представил книгу "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х", по мотивам которой в конце 2023 года вышел нашумевший сериал. Встреча прошла в книжном магазине "Читай-город".

Я вижу нынешнюю молодежь. Они умнее, лучше, у них больше возможностей для того чтобы, как минимум, не создавать банды, развлекаться по-другому. Я слышал мнение, что сериал не влияет негативно на подростков, скорее, наоборот, он сближает их с семьей. Одна женщина мне сказала: "Спасибо за книгу и сериал! "Слово пацана" провел мостик между мной, моим мужем и мои ребенком". Ребенок увидел прошлое своих родителей и понял: да, с ними можно о чем-то поговорить, что-то интересное было в их жизни.

Дети смогли взглянуть на взрослых с другой стороны - у них тоже были проблемы, похожие на проблемы нынешней молодежи. Налаживают контакт и дочери с отцами. Одна читательница рассказывала, что подарила папе книгу, он прочел ее и начал сам рассказывать о тех событиях - открылся дочери.

- В книге вы пишете о нескольких причинах "казанского феномена": амнистия 1953-го, теневая экономика, переселение жителей сел в города... Как вы думаете, возникновение жестоких подростковых группировок в 1980-е - неизбежная закономерность?

- Да, при ускоренной урбанизации, когда бывшие сельские жители во втором и третьем поколении не могли привыкнуть к городским условиям, этого нельзя было избежать. Обычно такие ситуации складывались на окраинах (так называемых гетто). Но в Казани сложилась особенная ситуация, весь город стал эпицентром подросткового насилия и группировок.

Проблема заключалась еще и в том, что не было общественной дискуссии: она началась только в 1988 году после публикации Дмитрия Лиханова в "Огоньке". Если бы о проблеме объявили сразу в 1982 году, когда группировки начали расти как грибы, может быть, все пошло бы по-другому.

- В интервью вы говорили, что состояли в группировке - в "Низах". Вы сами участвовали в грабежах, разбоях, драках?

- "Гоп-стоп" существовал. Не горжусь, но мелочь у подростков отнимал. Людей, слава богу, не убивал. Не могу сказать, что, если бы в моей жизни не было опыта группировок, мне было бы хуже или лучше. Свой опыт я использовал наиболее позитивно - написал книгу. Но я смог это сделать только потому, что у меня была дистанция. Во-первых, временная (прошло 30 лет), во-вторых - географическая: 20 лет я жил в Москве. Если бы все это время был в Казани, то, наверное, не смог бы написать книгу. В Казани существует коллективная травма, она не позволила бы мне адекватно оценить ситуацию.

- Я слышала о том, что вы собираетесь выпустить книгу и о женских бандах. На каком этапе сейчас? Как будете искать информацию?

- Я сейчас на самом интересном этапе - сборе материала. Нахожу героинь через группу "Казанский феномен" сети "ВКонтакте". Я полностью веду ее сам, общаюсь с людьми, провожу интервью, публикую фотографии. Многие интересуются этой темой, можно сказать, мы с научно-исследовательским подходом изучаем проблему уличного насилия. Мне кажется, такого в России до меня никто не делал.