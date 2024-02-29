Оркестр из Донецка исполнит в Самаре "Ленинградскую" симфонию

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 5 марта, в 18:30 в Самарском театре оперы и балета "Оркестр непокоренных" (Донецкий академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии) вместе с музыкантами из Самарской области исполнит симфонию №7 "Ленинградскую" Дмитрия Шостаковича под управлением дирижера Донецкой филармонии Михаила Илющенко.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета