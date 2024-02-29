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Музыка Культура

Оркестр из Донецка исполнит в Самаре "Ленинградскую" симфонию

САМАРА. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 5 марта, в 18:30 в Самарском театре оперы и балета "Оркестр непокоренных" (Донецкий академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии) вместе с музыкантами из Самарской области исполнит симфонию №7 "Ленинградскую" Дмитрия Шостаковича под управлением дирижера Донецкой филармонии Михаила Илющенко.

Фото: предоставлено Самарским театром оперы и балета

Участники проекта - Донецкий академический симфонический оркестр им. Сергея Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии, симфонический оркестр Самарской государственной Филармонии, симфонический оркестр Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича, симфонический оркестр Тольяттинской филармонии.

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