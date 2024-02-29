Оркестр из Донецка исполнит в Самаре "Ленинградскую" симфонию

Во вторник, 5 марта, в 18:30 в Самарском театре оперы и балета "Оркестр непокоренных" (Донецкий академический симфонический оркестр имени Сергея Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии) вместе с музыкантами из Самарской области исполнит симфонию №7 "Ленинградскую" Дмитрия Шостаковича под управлением дирижера Донецкой филармонии Михаила Илющенко.
Участники проекта - Донецкий академический симфонический оркестр им. Сергея Прокофьева Донецкой государственной академической филармонии, симфонический оркестр Самарской государственной Филармонии, симфонический оркестр Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича, симфонический оркестр Тольяттинской филармонии.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!