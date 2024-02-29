Проект "Добрые новости" вошел в топ-1000 лучших проектов форума "Сильные идеи для нового времени"

По итогам работы IV форума "Сильные идеи для нового времени", проводимого Фондом "Росконгресс" и Агентством стратегических инициатив (АСИ), в топ-1000 отобранных проектов вошел федеральный информационный проект "Добрые новости".

Проект реализуется реготделением РВИО при поддержке губернатора и правительства Самарской области, Союза журналистов России и консалтингового агентства "Старая площадь".

Информационный проект "Добрые новости" впервые был проведен в Самарской области в 2012 году. Благодаря высокой социальной значимости инициативу Самарского региона поддержали федеральные партнеры для реализации по всей стране, и проект приобрел статус федерального. В начале февраля 2024 г. стартовала заявочная кампания конкурсов нового сезона проекта, которая продлится до 26 апреля.

Главной особенностью проекта этого года станет акцент на трех основных темах: "Поддержка российских военнослужащих, участников СВО и членов их семей"; "Подведение итогов Года педагога и наставника"; "Год семьи, популяризация семейных ценностей, многодетности, преемственности поколений".

Ключевым событием деловых мероприятий форума "Сильные идеи для нового времени" стало пленарное заседание с участием президента Российской Федерации Владимира Путина, в котором от Самарской области приняла участие исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества, координатор проекта "Добрые новости" Инна Жичкина. "Сильные идеи всегда нужны, потому что всегда актуальны задачи, связанные с развитием. Но сильные идеи для нового времени именно сегодня - это прямо в точку. Почему? Потому что сегодня (думаю, что все со мной согласятся) мы переживаем все-таки особое время. И эта новизна - новое время - заключается в том, что мы выходим на совершенно другой уровень стоящих перед нами задач для того, чтобы, добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития", - отметил президент Владимир Путин.

Присоединиться к сообществу людей, активно включенных в повестку развития России, можно, приняв участие в федеральном информационном проекте "Добрые новости". Проект был представлен в питчинге идей по направлению "Качество жизни", в открытом лектории социальной сети "ВКонтакте" "Страну меняют люди" с участием звездных экспертов Константина Богомолова, режиссера, художественного руководителя Театра на Бронной; Александра Цыпкина, российского писателя и драматурга, а также профильных экспертов - Ольги Захаровой, директора дивизиона "Городская экономика" Агентства стратегических инициатив, и Дмитрия Котова, директора Высшей школы креативных индустрий РЭА им. Плеханова. Федеральный информационный проект РВИО "Добрые новости" получил высокую экспертную оценку, а также поддержку экспертного сообщества, были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве.

В рамках проекта "Добрые новости" в 2024 г. пройдут четыре конкурса: конкурс социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости", конкурс юных журналистов "Юнкор" им. Ильи Авдеева, конкурс социальных плакатов и интерактивный конкурс лучших реализованных социальных проектов, который пройдет в рамках итогового форума. В марте-апреле 2024 г. будут организованы тематические образовательные лектории с привлечением федеральных экспертов. А финалом проекта станет масштабный XIII федеральный форум социальной рекламы и общественных инициатив "Добрые новости", который состоится в июне. На форуме будут подведены итоги конкурсов, организованы дискуссионные площадки с федеральными спикерами и выставка лучших реализованных социальных проектов со всех муниципальных образований Самарской области.

Подать заявку на участие в конкурсах федерального информационного проекта "Добрые новости" можно до 26 апреля 2024 г. по адресу электронной почты dobronews@bk.ru.

Участниками проекта "Добрые новости" могут стать федеральные, региональные, муниципальные, школьные, студенческие и корпоративные СМИ, журналисты, блогеры, рекламные и PR-агентства, корпоративные PR- и пресс-службы, общественные организации, физические и юридические лица, занимающиеся распространением положительного опыта реализации благотворительных проектов и программ, активные пользователи Интернета (социальные сети, каналы, журналы и т.д.). Подробная информация и положения конкурсов размещены в официальном аккаунте проекта "Добрые новости" сети "ВКонтакте", где также можно следить за новостями проекта.