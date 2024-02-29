Жители Самарской области смогут поучаствовать в четвертом сезоне программы "Больше чем путешествие"

В воскресенье, 10 февраля, на "Форуме национальных достижений: молодежная политика", который проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия", о старте четвертого сезона программы вместе с ее участниками объявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Планируется, что в новом сезоне участниками программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" станут не менее чем 80 тыс. молодых людей - получат такую возможность и жители Самарской области.

Выбрать направление путешествия сможет каждый обладатель сертификата.

"Доля россиян, которые хотят отправиться в туристическую поездку по России, достигла максимума за последние 20 лет - это каждый шестой житель страны. В четвертом сезоне участниками программы "Больше чем путешествие" станут не менее чем 80 тыс. молодых людей, а свыше 90% ребят, которые уже узнали о нашей стране много нового вместе с программой в прошлых сезонах, заявляют о желании расширять свой кругозор, знакомиться с интересными людьми и приобретать новые навыки. Для нас это лучшее подтверждение того, что проект развивается и приносит пользу подрастающему поколению, предоставляет возможность проявить себя и сделать что-то полезное для посещаемого места и его жителей", - прокомментировала Ксения Разуваева.

Программа "Больше чем путешествие" создавалась как система поощрения талантливой молодежи. Глава государства Владимир Путин поддержал идею о ее развитии на Наблюдательном совете президентской платформы "Россия - страна возможностей" в марте 2021 года.

Участниками программы могут стать активисты, призеры и победители 234 всероссийских проектов от "Движения Первых", президентской платформы "Россия - страна возможностей", Российского общества "Знание", АНО "Большая перемена". Это школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.

За три сезона программы "Больше чем путешествие" в полезные поездки по стране отправились почти 1,9 тыс. молодых жителей Самарской области. Они не только увидели уникальные места нашей Родины, но и познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали собственные проекты, нашли наставников и новых друзей.

Саму же Самарскую область за прошлые сезоны по программе посетило более чем 1,4 тыс. человек. В регионе реализовывались разные по тематикам туры. Например, во время тура "Творческий калейдоскоп" молодые люди открыли для себя такие известные места, как Поволжская академия искусств им. Святителя Алексия, центр современной культуры "Голосова, 20" и культурный центр "Автоград". Помимо этих пространств, участники посетили творческую резиденцию "8 студий" и познакомились с местным креативным бизнесом.

Сегодня Самарская область участвует в проекте "Развитие пешеходного туризма", который реализуется в рамках программы "Больше чем путешествие". Цель проекта - продвигать массовый пешеходный туризм среди детей и молодежи, благоустраивать и развивать пешеходные тропы.

Жители Самарской области также активно участвуют в экскурсионной программе Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. На сегодня девять экскурсоводов "Больше чем путешествие" из Самарской области стали "проводниками смыслов" форума, количество гостей которого уже превысило шесть миллионов. На маршрутах, включающих стенды всех 89 регионов страны, они знакомили россиян с достижениями субъектов, их историческим и культурным наследием, рассказывали о возможностях развития и самореализации молодежи на Родине и о передовых проектах и инициативах в науке, бизнесе и искусстве.

Кроме того, в Самарской области при поддержке "Больше чем путешествие" создан проектный офис по развитию молодежного туризма. В состав его рабочей группы входят руководители органов исполнительной власти в сферах молодежной политики и туризма, представители общественных организаций, высших учебных заведений и турбизнеса.

Всего за три сезона благодаря программе "Больше чем путешествие" в полезные поездки по стране отправилось свыше 170 тыс. молодых людей из 89 регионов. Из них более чем 75 тыс. человек стали участниками программы в 2023 году. Планируется, что в четвертом сезоне эта цифра увеличится до 80 тысяч.

Программа "Больше чем путешествие" реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Она входит в линейку проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" и реализуется при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", Российского общества "Знание", Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития России и Россотрудничества.