16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Масштабный план действий и постановка стратегических задач на будущее: волонтеры и общественники прокомментировали послание президента "Озвученные решения дадут новый мощный стимул развитию культуры": деятели культуры Самарской области прокомментировали послание президента Самарские герои СВО приняли участие в церемонии оглашения послания президента Федеральному собранию Нацпроект "Производительность труда" может охватить около 12 тыс. предприятий при продлении Виктор Сойфер: Общественная палата готова к решению поставленных президентом задач

Власть и политика

Жители Самарской области смогут поучаствовать в четвертом сезоне программы "Больше чем путешествие"

САМАРА. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 10 февраля, на "Форуме национальных достижений: молодежная политика", который проходит в рамках Международной выставки-форума "Россия", о старте четвертого сезона программы вместе с ее участниками объявила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

Планируется, что в новом сезоне участниками программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие" станут не менее чем 80 тыс. молодых людей - получат такую возможность и жители Самарской области.

Выбрать направление путешествия сможет каждый обладатель сертификата.

"Доля россиян, которые хотят отправиться в туристическую поездку по России, достигла максимума за последние 20 лет - это каждый шестой житель страны. В четвертом сезоне участниками программы "Больше чем путешествие" станут не менее чем 80 тыс. молодых людей, а свыше 90% ребят, которые уже узнали о нашей стране много нового вместе с программой в прошлых сезонах, заявляют о желании расширять свой кругозор, знакомиться с интересными людьми и приобретать новые навыки. Для нас это лучшее подтверждение того, что проект развивается и приносит пользу подрастающему поколению, предоставляет возможность проявить себя и сделать что-то полезное для посещаемого места и его жителей", - прокомментировала Ксения Разуваева.

Программа "Больше чем путешествие" создавалась как система поощрения талантливой молодежи. Глава государства Владимир Путин поддержал идею о ее развитии на Наблюдательном совете президентской платформы "Россия - страна возможностей" в марте 2021 года.

Участниками программы могут стать активисты, призеры и победители 234 всероссийских проектов от "Движения Первых", президентской платформы "Россия - страна возможностей", Российского общества "Знание", АНО "Большая перемена". Это школьники, студенты, молодые специалисты из регионов, члены семей военнослужащих.

За три сезона программы "Больше чем путешествие" в полезные поездки по стране отправились почти 1,9 тыс. молодых жителей Самарской области. Они не только увидели уникальные места нашей Родины, но и познакомились с достижениями университетов и промышленных предприятий, разработали собственные проекты, нашли наставников и новых друзей.

Саму же Самарскую область за прошлые сезоны по программе посетило более чем 1,4 тыс. человек. В регионе реализовывались разные по тематикам туры. Например, во время тура "Творческий калейдоскоп" молодые люди открыли для себя такие известные места, как Поволжская академия искусств им. Святителя Алексия, центр современной культуры "Голосова, 20" и культурный центр "Автоград". Помимо этих пространств, участники посетили творческую резиденцию "8 студий" и познакомились с местным креативным бизнесом.

Сегодня Самарская область участвует в проекте "Развитие пешеходного туризма", который реализуется в рамках программы "Больше чем путешествие". Цель проекта - продвигать массовый пешеходный туризм среди детей и молодежи, благоустраивать и развивать пешеходные тропы.

Жители Самарской области также активно участвуют в экскурсионной программе Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. На сегодня девять экскурсоводов "Больше чем путешествие" из Самарской области стали "проводниками смыслов" форума, количество гостей которого уже превысило шесть миллионов. На маршрутах, включающих стенды всех 89 регионов страны, они знакомили россиян с достижениями субъектов, их историческим и культурным наследием, рассказывали о возможностях развития и самореализации молодежи на Родине и о передовых проектах и инициативах в науке, бизнесе и искусстве.

Кроме того, в Самарской области при поддержке "Больше чем путешествие" создан проектный офис по развитию молодежного туризма. В состав его рабочей группы входят руководители органов исполнительной власти в сферах молодежной политики и туризма, представители общественных организаций, высших учебных заведений и турбизнеса.

Всего за три сезона благодаря программе "Больше чем путешествие" в полезные поездки по стране отправилось свыше 170 тыс. молодых людей из 89 регионов. Из них более чем 75 тыс. человек стали участниками программы в 2023 году. Планируется, что в четвертом сезоне эта цифра увеличится до 80 тысяч.

Программа "Больше чем путешествие" реализуется Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов" нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Она входит в линейку проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" и реализуется при поддержке Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение Первых", Российского общества "Знание", Минобрнауки, Минкультуры, Минпросвещения, Минэкономразвития России и Россотрудничества.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Курпанов 19 июля 2023 11:39 Елена Лапушкина награждена почетным знаком "За труд во благо земли Самарской"

У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.

Дмитрий Лакоценин 27 июня 2023 09:10 Губернатору Дмитрию Азарову представили нового самарского природоохранного прокурора

Ну что посмотрим. Окажем помощь и оценим работу данного кадра. Пока не знаком...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:12 Самара 22 июня присоединилась к Всероссийской акции "Минута молчания"

Скорбим... тяжелый день для Россиян...

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Фото на сайте

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Сызрани торжественно отрыта Стела Трудовой доблести

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

В Самаре прошел традиционный Парад Памяти

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3