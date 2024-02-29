Поставщики тягачей нового китайского бренда заявили об амбициозных планах по развитию дилерской сети

Компания CARCADE запустила специальную программу финансирования техники CHENGLONG. Партнёр программы и официальный дистрибьютор, компания ООО "ТЕХНИКА-СТ" предоставляет скидку в размере 500 тыс. руб. при оформлении лизинга седельного тягача CHENGLONG H7.
В рамках предложения клиенты CARCADE смогут приобрести магистральные тягачи CHENGLONG H7 (Ченлонг H7) с колёсной формулой 4×2. Скидки распространяются на тягачи производства 2024 года.
CHENGLONG — бренд коммерческого транспорта компании DONGFENG (Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd). Производственные мощности: 100 000 ед. грузового транспорта в год. CHENGLONG H7 имеет эргономичное рабочее место водителя, функциональную приборную панель с бортовым компьютером и 10″ мультимедийным дисплеем с возможностью подключения смартфона. В кабине расположено два спальных места, установлен холодильник — имеется все необходимое для комфортной работы. В автомобиле установлен двигатель дизельный, турбированный (480 л. с.) и надежная коробка передач с ретардером. CHENGLONG H7 имеет низкий расход топлива: до 27 л/100 км при загрузке 32 т.
Организатор партнёрской программы финансирования — компания ООО "ТЕХНИКА-СТ" является официальным дистрибьютором Chenglong Motor в России с сентября 2023 г. У компании амбициозные планы по развитию дилерской сети и продажам новых автомобилей марки. Сотрудничество CARCADE и компании ТЕХНИКА-СТ позволяет предложить уникальные условия на приобретение техники в лизинг через официальных дилеров.
Последние комментарии
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.