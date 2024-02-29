Поставщики тягачей нового китайского бренда заявили об амбициозных планах по развитию дилерской сети

Компания CARCADE запустила специальную программу финансирования техники CHENGLONG. Партнёр программы и официальный дистрибьютор, компания ООО "ТЕХНИКА-СТ" предоставляет скидку в размере 500 тыс. руб. при оформлении лизинга седельного тягача CHENGLONG H7.

В рамках предложения клиенты CARCADE смогут приобрести магистральные тягачи CHENGLONG H7 (Ченлонг H7) с колёсной формулой 4×2. Скидки распространяются на тягачи производства 2024 года.

CHENGLONG — бренд коммерческого транспорта компании DONGFENG (Dongfeng Liuzhou Motor Co., Ltd). Производственные мощности: 100 000 ед. грузового транспорта в год. CHENGLONG H7 имеет эргономичное рабочее место водителя, функциональную приборную панель с бортовым компьютером и 10″ мультимедийным дисплеем с возможностью подключения смартфона. В кабине расположено два спальных места, установлен холодильник — имеется все необходимое для комфортной работы. В автомобиле установлен двигатель дизельный, турбированный (480 л. с.) и надежная коробка передач с ретардером. CHENGLONG H7 имеет низкий расход топлива: до 27 л/100 км при загрузке 32 т.

Организатор партнёрской программы финансирования — компания ООО "ТЕХНИКА-СТ" является официальным дистрибьютором Chenglong Motor в России с сентября 2023 г. У компании амбициозные планы по развитию дилерской сети и продажам новых автомобилей марки. Сотрудничество CARCADE и компании ТЕХНИКА-СТ позволяет предложить уникальные условия на приобретение техники в лизинг через официальных дилеров.