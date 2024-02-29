Жителю Отрадного грозит уголовная ответственность за фиктивное трудоустройство

В Отрадном 43-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, с ноября 2020 г. по январь 2022 г. мужчина был фиктивно трудоустроен и числился на должности социального педагога ГКУ Самарской области "Комплексный центр социального обеспечения населения Восточного округа", однако в реальности подозреваемый не трудился в организации. При этом он незаконно получил зарплату более 500 тыс. рублей.
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Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..