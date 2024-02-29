Жителю Отрадного грозит уголовная ответственность за фиктивное трудоустройство

В Отрадном 43-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, с ноября 2020 г. по январь 2022 г. мужчина был фиктивно трудоустроен и числился на должности социального педагога ГКУ Самарской области "Комплексный центр социального обеспечения населения Восточного округа", однако в реальности подозреваемый не трудился в организации. При этом он незаконно получил зарплату более 500 тыс. рублей.