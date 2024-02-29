"Озвученные решения дадут новый мощный стимул развитию культуры": деятели культуры Самарской области прокомментировали послание президента

"Обязательно продолжим фундаментальные проекты в сфере культуры, сохраним их финансирование. Будем обновлять инфраструктуру музеев, театров, библиотек, клубов, школ искусств, кинозалов. За шесть лет дополнительно направим более 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, в Интернете, в социальных сетях", - объявил сегодня президент России Владимир Путин в ходе церемонии оглашения послания Федеральному собранию.

Также глава государства озвучил решения по расширению программы "Пушкинская карта", с помощью которой школьники и молодежь могут бесплатно посещать кино, музеи, театры и выставки, а сами учреждения культуры получают стимул для развития и для запуска новых проектов.

Инициативы в сфере развития культуры главы государства прокомментировали деятели культуры Самарской области.

"Президент в своем выступлении в очередной раз подчеркнул объединяющую роль культуры в нашей многонациональной стране, ее значение в формировании ключевых ценностей и жизненных ориентиров нашего общества. Эти слова, произнесенные со столь высокой трибуны, уже сами по себе вдохновляют людей, посвятивших себя служению русской культуре. Тем более отрадно, что были озвучены впечатляющие конкретные планы по поддержке фундаментальных проектов в сфере культуры на среднесрочный период. Значение этих мер трудно переоценить. Они, безусловно, дадут новый мощный стимул к развитию, гарантируют государственную поддержку наиболее актуальным творческим начинаниям", - уверен художественный руководитель и главный дирижер Самарского академического театра оперы и балета им Д.Д.Шостаковича Евгений Хохлов.

"Сегодня в послании президента России Владимира Путина прозвучало, что программа "Пушкинская карта" будет расширяться. Это очень ценно, потому что приобщение к культуре необходимо с самого раннего возраста. Проект "Пушкинская карта" позволил нам привлечь в учреждения культуры молодежь, причем не только местную, но и из соседних районов. К нам на экскурсии в музей, в библиотеку ребята приезжают из Шенталинского, Челно-Вершинского, Исаклинского районов. Это позволяет познакомить ребят с нашими достопримечательностями, с нашим районом. А учреждения культуры могут пересмотреть свою деятельность и предложить ребятам более интересные формы досуга. Можно сказать, что "Пушкинская карта" заставляет нас постоянно быть в тонусе и искать новые формы работы. Например, благодаря "Пушкинской карте" на территории нашего района развивается проект "Театральный Сергиевск". Также у ребят есть возможность, не выезжая в город, посмотреть лучшие постановки, когда к нам на территорию приезжают профессиональные и любительские театры Самарской области. Немаловажно и то, что учреждения культуры получают дополнительные средства на развитие: это и улучшение материально-технической базы, и приобретение нового реквизита, костюмов, всего того, что делает мероприятия более интересными и яркими. Надо отметить, что в целом национальный проект "Культура" позволил нам улучшить техническое состояние учреждений культуры, модернизировать их.

Развитие программы "Пушкинская карта" очень успешно идет на территории района. Сегодня практически у каждого ребенка старше 14 лет есть "Пушкинская карта". Будет просто замечательно, если эта программа будет расширяться. Ведь если мы с детства привьем любовь к театру, к выразительному искусству, культура и наши традиции станут неотъемлемой частью жизни ребенка, помогут воспитать детей настоящими гражданами, патриотами родного края и России", - прокомментировала инициативу президента России Ольга Николаева, руководитель управления культуры туризма и молодежной политики м.р. Сергиевский, заслуженный работник культуры Самарской области.

"Было бы правильно расширить границы возраста владельца "Пушкинской карты" и выдавать ее с 12 лет. Дети в 12 лет - это уже полноценные личности, и чем раньше мы начнем формировать привычку ходить в театры и музеи, тем лучше", - считает Игорь Жаткин, директор Агентства социокультурных технологий.

"Пушкинская карта" - это огромная возможность для студентов и школьников. Государство помогает вам посещать спектакли, выставки и даже кино, которое тоже доступно по "Пушкинской карте". В Самаре проходит огромное количество различных культурных мероприятий, куда можно пойти по карте. И оформляется она очень просто через Госуслуги. То, что программа "Пушкинской карты" будет расширяться, - отличная новость", - убеждена амбассадор "Пушкинской карты" Елизавета Исаева.