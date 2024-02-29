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Масштабный план действий и постановка стратегических задач на будущее: волонтеры и общественники прокомментировали послание президента

МОСКВА. 29 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня президент Владимир Путин обратился с традиционным посланием Федеральному собранию. В церемонии оглашения послания принимали участие участники СВО, волонтеры из Самарской области. Среди них — Сергей Андриянов, председатель самарского регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

"Выступление главы государства Владимира Путина произвело большое впечатление. По сути оно является масштабным планом действий и постановкой стратегических задач до 2030 года. Все затронутые темы направлены на повышение качества жизни наших граждан, на развитие сильной России. Обозначены новые актуальные нацпроекты "Семья" и "Кадры", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России" и целого ряда других, которые окажут благотворное влияние на представителей всех возрастов и поколений. Инфраструктурная поддержка образования, спорта, здравоохранения и других сфер: всё подкреплено конкретными цифрами и векторами развития. Президент поблагодарил наших военнослужащих и волонтеров, а также анонсировал запуск кадровой программы "Время героев" для ветеранов СВО", — поделился впечатлениями он.

Особое внимание президент уделил вопросам развития социальной инфраструктуры. Ее масштабное обновление стало возможным благодаря национальным проектам, которые реализуются по решению президента.

"Самарская область является лидером среди регионов Российской Федерации по исполнению целевых показателей национальных проектов и государственных программ. Национальные проекты — это наше общее дело, общая ответственность. Это шанс, данный Самарской области, для того чтобы сделать жизнь в регионе лучше, полнее, интереснее и богаче. Новые национальные проекты, о которых объявил Президент в своем послании к Федеральному собранию, коснутся всех сторон жизни российского общества. Как заявил глава государства, новые нацпроекты будут посвящены сфере труда, а также вопросам защиты семьи. Масштабные инвестиции в социальную сферу, демографию, технологию, инфраструктуру в рамках новых проектов привлекут дополнительные средства на развитие нашего региона. В целом, прослеживается взятый нашим правительством социально-ориентированный курс. Меня радуют те проекты, которые анонсировал наш президент, ведь это поддержка и семьи, и человека труда. Нельзя не отметить и повышение МРОТ, за которое всегда выступали профсоюзы. Поэтому, безусловно, мы поддержим нашего президента и тот путь, по которому идет наша страна", — прокомментировала Наталья Идиятуллина, председатель Союза женщин Самарской области,

Заместитель председателя Областного союза "Федерация профсоюзов Самарской области".
Для молодежи важным событием стало анонсирование президентом нового национального проекта "Молодежь России".

"Мы видим эффективность реализации других нацпроектов по многим отраслям. Нам не хватало собственного направления, где в полной мере сможем реализовать свои инициативы и идеи. Очень приятно, что государство уделяет колоссальное внимание развитию молодежной политики и отрасли в целом. Например, конкурс "Регион для молодых", который уже реализуется второй год подряд, и другие мероприятия, которые вовлекают молодых людей самых разных направлений: это и предпринимательство, научная сфера, культура, творчество, спорт, образование. Обновление инфраструктуры педагогических учреждений, которые являются кузницей кадров молодых педагогов. От того, в каких условиях будут обучаться будущие педагоги, зависит уровень их подготовки. Без развития сферы средне-профессионального образования сложно представить страну. У нас создано большое количество проектов, один из главных "Профессионалитет". В эту программы вовлечены как студенты СПО, также проводится работа со школьниками и предприятиями региона", — прокомментировала Анастасия Софьина, председатель самарского Союза молодежи.

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