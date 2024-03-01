В январе промпроизводство в Самарской области выросло на 10,5%

В январе 2024 г. объем промышленного производства в Самарской области в сравнении с январем 2023 г. вырос на 10,5%. Об этом сообщили в Самарастате.
По сравнению с декабрем 2023 г. объем промпроизводства просел на 16,6%.
В январе 2024 г. объем промышленного производства в Самарской области в сравнении с январем 2023 г. вырос на 10,5%. Об этом сообщили в Самарастате.
По сравнению с декабрем 2023 г. объем промпроизводства просел на 16,6%.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Что это еще за чухня??? Пусть представят текст договора под которым я должен поставить подпись, пусть отдадут мне мой экземпляр с их подписью. А этот непонятный штрихкод пусть себе на зад прилепят.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл