Человек погиб на пожаре в поселке в Богатовском районе

В четверг, 29 февраля, в 23:57 в чрезвычайную службу поступило сообщение о пожаре на ул. Духовой в пос. Духовой Богатовского района, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел двухквартирный дом на площади 180 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 22 человека.

Пожар удалось ликвидировать в 1:23 1 марта.

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре погиб человек, личность которого устанавливается. Выясняется причина пожара.