В Самаре представители бизнес-сообщества прокомментировали послание президента

29 февраля президент России Владимир Путин в Москве выступил с посланием к Федеральному собранию. На церемонии присутствовали члены правительства РФ и обеих палат парламента, руководители федеральных ведомств и крупнейших предприятий, представители общественных объединений, участники специальной военной операции, главы субъектов. Делегацию Самарской области возглавлял губернатор Дмитрий Азаров.

В ходе послания Владимир Путин обозначил приоритеты, национальные цели и ключевые направления дальнейшего развития России, обозначил задачи, направленные на улучшение жизни граждан и рост экономики страны.

Решения президента прокомментировали представители предприятий и бизнес-сообщества.

"Президент говорил о действующем моратории на проверки не только малого и среднего бизнеса, но и крупных компаний, и это решение дало свои результаты. А с 1 января 2025 года глава государства предложил перейти на рискоориентированный подход, закрепив его законодательно, тем самым минимизировать число проверок. Много говорилось и о дополнительных мерах поддержки промышленности, в частности, о предоставлении дополнительных средств на компенсацию затрат по НИОКРу, промышленной ипотеке. Были озвучены конкретные суммы, которые предлагается направить на поддержку предпринимательства. Говорилось и об инвестициях предпринимателей в развитие науки. Доля российского присутствия комплектующих, технологий, технического оснащения должна возрасти до 2030 года в полтора раза. Я говорю о высокотехнологичном оборудовании, в котором ранее использовались иностранные комплектующие. Президент поставил задачу — снизить долю импорта до 17%. сейчас она составляет 19%. К 2030 году 40% компаний должны быть охвачены программами по повышению производительности труда", — отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей Эдуард Харченко.

Конечно же, в своем послании президент не мог не затронуть проблему кадров, отмечает Харченко. По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей, в её решение должны включиться и вузы, средние технические образовательные учреждения, и конечно, производственный сектор — малые и средние предприятия, которые сегодня ощущают кадровый голод.

"На днях мной был запущен ежегодный опрос предпринимателей в рамках которого мы проводим исследования бизнес-климата в Самарской области. Уже сейчас видно, что практически 40% респондентов говорят именно о кадровом голоде, среди своих основных проблем. И как раз в своём Послании Владимир Владимирович поставил задачу в ближайшие 6 лет провести дооснащение и доукомплектование наших учебных заведений среднего профессионального образования, которые готовят рабочие кадры по инженерным, техническим, рабочим специальностям", — сообщил Эдуард Харченко.

По мнению генерального директора компании "Машиностроение" Николая Шишкина, благодаря решениям президента сегодня стало возможным восстановление тех фундаментальных основ образования, без которого невозможны развитие промышленности и внедрение высоких технологий. Он отметил, что компания "Машиностроение" ориентируется на работу с молодыми специалистами. Кроме того, у предприятия есть подшефные учебные заведения в Тольятти, с которыми выстроена работа. Оттуда на практику берут студентов с первого курса.

"Я являюсь дипломным руководителем и председателем дипломной комиссии. По возможности предоставляю оборудование. Поэтому то, о чем сегодня говорил президент, мне как бальзам на душу. Сегодня в послании я услышал то, о чем и сам постоянно говорю — нужно и важно популяризировать технологические профессии, проводить уроки профориентации для школьников, показывать детям возможности разных профессий, зажигать в них интерес, и, если это будет применять массово, кадровый вопрос будет решен, а значит, и вопрос обеспечения технологического суверенитета", — отметил Николай Шишкин.

Еще одна важнейшая тема, которую затронул президент в послании, — обеспечение транспортной доступности, большие логистические проекты, которые реализуются, в том числе, на территории нашей области.

"Например, обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай, а также Джубга — Сочи. Это позволит еще и увеличить турпоток, что естественным образом способствует развитию инфраструктуры, в том числе сферы питания, гостиничного бизнеса, благоустройства, модернизации фонда культурного, исторического наследия. Президент призвал представителей мелкого среднего и крупного бизнеса к активному участию в этой модернизации. Президент особо подчеркнул, что выполнение всех наших целей в огромной степени зависит от тех людей, которые сейчас на передовой героически защищают нашу страну. Чувствуется, что Президент полностью погружен во все аспекты жизни страны, он знает все до мелочей, для него нет неважных вещей, если они касаются наших граждан, и это позволяет ему четко и точно ставить задачи", — подчеркнул Эдуард Харченко.