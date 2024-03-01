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В Самарской области семьи с детьми получают поддержку государства

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Более чем 150 тысяч семей Самарской области, в том числе и многодетные, получают социальную поддержку. Всего в регионе действует около 25 мер господдержки семей с детьми.

Благодаря выплатам, пособиям и компенсациям семьи могут рассчитывать на помощь государства на каждом этапе - от рождения ребенка до начала его взрослой самостоятельной жизни.
Напомним, по решению президента РФ Владимира Путина 2024 год объявлен Годом семьи. Приоритетным направлением государственной политики были и остаются благополучие семей с детьми, стимулирование многодетности, укрепление традиционных семейных ценностей и роли ответственного родителя в семье, поддержка молодых семей. На решение этих задач направлен национальный проект "Демография".

В Самарской области многое делается для того, что поддержка семей с детьми была всесторонней. Этот вопрос находится на постоянном контроле губернатора Дмитрия Азарова. Благодаря совместной планомерной работе правительства региона в этом году на социальную поддержку семей с детьми в регионе будут направлены рекордные средства - порядка 46 миллиардов рублей - из федерального и областного бюджетов.

Многодетная семья Молодыко из Приволжского района стала родной для 16 приемных детей. Супруги Александр и Елена вместе уже более 20 лет. Старшие дети уже выросли и ведут самостоятельную жизнь. Сейчас в приемной семье одиннадцать детей в возрасте от 4 до 17 лет. Супругам помогает всесторонняя поддержка государства, в том числе различные выплаты и пособия как по линии социальной защиты населения, так и от Социального фонда РФ.

"Мне всегда дети нравились, очень хотела большую семью. Супруг меня поддержал, и мы стали родителями для наших ребят. Вот и идем по этому пути. Сегодня помощь, которую получает наша семья, конечно, бесценна и служит большим подспорьем", - говорит многодетная мама Елена.

Приемные родители всецело посвящают себя семье: это и совместные домашние дела, и школьная жизнь, и родительские встречи по обмену опытом в воспитании детей. Александр и Елена стараются быть для детей достойным примером, воспитывают в них уважение к старшим и друг к другу, прививают любовь к труду и взаимопомощи. В семье есть свои традиции, которые передаются теперь уже не только детям, но и внукам.

В 2018 г. глава семьи Александр Молодыко стал победителем областного конкурса общественного признания "Во славу Отцовства". А многодетная приемная мама Елена является членом общественной организации приемных родителей Самарской области. Супруги награждены многими наградами за родительский труд и достойное воспитание детей.

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