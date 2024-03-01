16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"КуйбышевАзот" поддерживает юных химиков Самарской области Продукция Новокуйбышевского завода масел и присадок вошла в топ конкурса "100 лучших товаров России" Самарские предприятия "Роснефти" помогают орнитологам изучать орлана-белохвоста С 20 по 23 сентября в Тольятти и Самаре пройдет девятый международный экологический конгресс Новокуйбышевские нефтехимики завершили лето спортивными стартами

Нефтехимия ТЭК

"Тольяттиазот" подвел производственные итоги 2023 года

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Тольяттиазот" подвело итоги производственной деятельности за 2023 год. Объем производства товарной продукции составил 2,8 млн тонн. Это почти на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В 2023 году предприятием был перевыполнен план по производству карбамида, метанола и карбамидоформальдегидного концентрата (КФК), установлены производственные рекорды по выпуску продукции: с момента пуска завода агрегаты произвели 95 млн тонн аммиака и 31 млн тонн карбамида.

Фото: предоставлено АО "Тольяттиазот"

Одним из ключевых событий года стал пуск третьего агрегата карбамида в промышленную эксплуатацию. В 2023 году был увеличен объем хранения емкостного парка углекислого газа до 1 500 тонн, введен пункт налива метанола в автомобильные цистерны, запущена новая схема охлаждения и отгрузки карбамида, открыта линия упаковки карбамида в биг-бэги.

Запуск третьего агрегата карбамида позволил увеличить объем продукции на 800 000 тонн в год.

В 2023 была введена новая марка карбамидоформальдегидного концентрата: к существующему КФК-85 добавился КФК-85/У (улучшенный). Продукт получил свидетельство соответствия в системе добровольной сертификации и паспорт безопасности от ООО "Эксперт-С". Рост отгрузки карбамида составил 80%, КФК — 397%.

По итогам 2023 года объем отгрузки продукции компании железнодорожным транспортом увеличился на 37%. Созданы дополнительные логистические маршруты, продолжилась автоматизация и оптимизация системы перевозки продукции. Железнодорожный парк предприятия пополнился 272 вагонами.

"В 2023 году "Тольяттиазот" продолжил последовательную реализацию запланированных проектов. Развитие производственных мощностей позволило ТОАЗу расширить географию отгрузки продукции, создать дополнительные логистические маршруты и оптимизировать систему перевозки. Ремонтная кампания в 2023 году велась в соответствии с планом. Работы по диагностике, ремонту и замене оборудования, катализаторов, которые позволяют повышать энергоэффективность и экологичность производства, выполнены в полном объеме и в срок. Это не только повышает стабильность и надежность технических процессов, но и позволяет поддерживать высокое качество выпускаемой продукции", — отметил генеральный директор АО "ТОАЗ Анатолий Шаблинский.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Антон Утехин 15 августа 2014 13:33 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Спасибо за поправку. Исправили

Thought Mind 14 августа 2014 15:21 Куйбышевазот может направить на выплату дивидендов 120 млн рублей

Годовое собрание акционеров состоялось 25.04.2014. Будьте грамотными—22.09.2014 состоится внеочередное собрание акционеров.

Thought Mind 01 августа 2014 19:27 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

"Роснефть" в августе 2014 начнет подготовку к строительству нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) в Приморье. Планируется, что САНОРС будет филиалом ВНХК

Артем stroysamaru 30 июля 2014 08:13 ФАС одобрила покупку Роснефтью холдинга "САНОРС"

Приморский НПЗ??? Интересно, а почему не Новокуйбышевский НПЗ, например? Или это такая специальная программа поддержки Дальнего Востока?

Thought Mind 25 мая 2014 20:10 "Роснефть" приобрела 100% холдинга "САНОРС"

Роснефти "впихнули" "мыльный пузырь". Браво Соглаев!

Фото на сайте

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Торжественная церемония запуска центральной газофракционирующей установки №3 на ЗАО "Санорс"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Губернатор принял участие в подписании соглашения о продаже 100% холдинга "САНОРС" компании "Роснефть"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31