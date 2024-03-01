"Тольяттиазот" подвел производственные итоги 2023 года

АО "Тольяттиазот" подвело итоги производственной деятельности за 2023 год. Объем производства товарной продукции составил 2,8 млн тонн. Это почти на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В 2023 году предприятием был перевыполнен план по производству карбамида, метанола и карбамидоформальдегидного концентрата (КФК), установлены производственные рекорды по выпуску продукции: с момента пуска завода агрегаты произвели 95 млн тонн аммиака и 31 млн тонн карбамида.

Одним из ключевых событий года стал пуск третьего агрегата карбамида в промышленную эксплуатацию. В 2023 году был увеличен объем хранения емкостного парка углекислого газа до 1 500 тонн, введен пункт налива метанола в автомобильные цистерны, запущена новая схема охлаждения и отгрузки карбамида, открыта линия упаковки карбамида в биг-бэги.

Запуск третьего агрегата карбамида позволил увеличить объем продукции на 800 000 тонн в год.

В 2023 была введена новая марка карбамидоформальдегидного концентрата: к существующему КФК-85 добавился КФК-85/У (улучшенный). Продукт получил свидетельство соответствия в системе добровольной сертификации и паспорт безопасности от ООО "Эксперт-С". Рост отгрузки карбамида составил 80%, КФК — 397%.

По итогам 2023 года объем отгрузки продукции компании железнодорожным транспортом увеличился на 37%. Созданы дополнительные логистические маршруты, продолжилась автоматизация и оптимизация системы перевозки продукции. Железнодорожный парк предприятия пополнился 272 вагонами.

"В 2023 году "Тольяттиазот" продолжил последовательную реализацию запланированных проектов. Развитие производственных мощностей позволило ТОАЗу расширить географию отгрузки продукции, создать дополнительные логистические маршруты и оптимизировать систему перевозки. Ремонтная кампания в 2023 году велась в соответствии с планом. Работы по диагностике, ремонту и замене оборудования, катализаторов, которые позволяют повышать энергоэффективность и экологичность производства, выполнены в полном объеме и в срок. Это не только повышает стабильность и надежность технических процессов, но и позволяет поддерживать высокое качество выпускаемой продукции", — отметил генеральный директор АО "ТОАЗ Анатолий Шаблинский.