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В Самаре назначен врио начальника управления Росгвардии

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Врио начальника Управления Росгвардии по Самарской области назначен полковник полиции Евгений Панков. Соответствующий приказ подписан накануне директором ведомства, генералом армии Виктором Золотовым. Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна

"В войсках и органах правопорядка Евгений Панков служит с 1994 года. Основную часть жизни провел в Сибири, пройдя путь от милиционера-стажера до командира Красноярского ОМОН. С 2020 года и до последнего времени возглавлял ОМОН "Зверобой-Юг" (Сочи), - сообщил депутат. - Участник СВО и контртеррористических операций на Северном Кавказе. Удостоен ряда госнаград, в т.ч. двух медалей "За отвагу".

Сообщается, что новый руководитель приступит к исполнению служебных обязанностей с начала следующей недели, то есть с 4 марта.

Напомним, в сентябре 2023 года стало известно, что глава самарского управления Росгвардии, генерал-майор полиции Александр Эсауленко уходит в отставку. Он возглавлял управление федеральной службы войск национальной гвардии России по Самарской области с октября 2017 года.

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