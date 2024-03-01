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Первый клиент открыл счет в Сбере в ходе эксперимента ФНС "Старт бизнеса онлайн"

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Теперь зарегистрировать ИП или ООО, получить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) и открыть счет в банке стало возможным в один клик.

С 1 марта Сбер наряду с другими банками участвует в эксперименте ФНС "Старт бизнеса онлайн", который продлится один год — до 1 марта 2025 года. Первый клиент уже подал заявку на регистрацию бизнеса на сайте ФНС и выбрал Сбер для открытия расчетного счета.

"Инициатива ФНС позволяет максимально упростить регистрацию бизнеса в России. Теперь предприниматели смогут зарегистрировать ИП или ООО, получить УКЭП и открыть счет в банке всего в один клик. Мы поддерживаем инициативу налоговой службы, ведь она поможет увеличить число предпринимателей в стране и, главное, избавит начинающих бизнесменов от лишних действий, связанных с походами в налоговую и банк. Сбер приветствует эксперимент ″Старт бизнеса онлайн″ и активно в нём участвует", — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Услуга доступна физическим лицам с подтверждённой учётной записью на портале Госуслуг и регистрацией в Единой биометрической системе в рамках эксперимента ФНС "Старт бизнеса онлайн". Технологическим партнером Сбера стала дочерняя компания "Деловая среда".

Сервис "Старт бизнеса онлайн" — полностью дистанционный: выпустить усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) физического лица, зарегистрировать бизнес и открыть расчетный счет можно без посещения банка. При этом предприниматель открывает собственное юридическое лицо или ИП бесплатно и без оплаты пошлин или комиссий, а также получает рабочий банковский счет.

Эксперимент "Старт бизнеса онлайн" координирует Федеральная налоговая служба при участии Минфина России, Банка России, Росфинмониторинга и АО "Центр Биометрических Технологий".

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