16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сенатор Андрей Кислов прокомментировал послание президента Начальником УФСИН по Самарской области стал Алексей Климов В Самаре назначен врио начальника управления Росгвардии В Самаре представители бизнес-сообщества прокомментировали послание президента Масштабный план действий и постановка стратегических задач на будущее: волонтеры и общественники прокомментировали послание президента

Федеральная власть Власть и политика

Сенатор Андрей Кислов прокомментировал послание президента

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сенатор Российской Федерации Андрей Кислов прокомментировал послание президента Владимира Путина.

"Послание Владимира Владимировича Путина можно оценить как комплексную программу действий на ближайшие годы, причем по самым важным и значимым направлениям. Это программа развития должна сформировать будущее нашей страны на ближайшую перспективу. Для достижения всех поставленных главой государства задач нам предстоит долго и напряженно работать, и я уверен, что и Самарская область, и вся страна к этому готовы.

Послание президента было адресовано каждому жителю страны, и озвученные им решения так или иначе касаются каждого гражданина. Национальный лидер рассказал о целом комплексе решений, направленных на улучшение качества жизни людей, на дальнейшее укрепление и развитие России. Он обозначил стратегические задачи, которые нам вместе предстоит решать в ближайшие шесть лет. Все они связаны с повышенным вниманием к людям, к нашим гражданам. Очень важно, что каждое предложение тщательно проработано и подкреплено конкретными цифрами.

Президент объявил о реализации пяти новых национальных проектах: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных". Каждый из них направлен на сохранение и преумножение человеческого капитала, на повышение уровня жизни. Поставлены амбициозные задачи, связанные, например, с повышением продолжительности жизни, или с улучшением демографии, и мы будет их планомерно решать.

Глава государства объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев", с помощью которой, как сказал президент, участники специальной военной операции будут выходить на ведущие позиции в обществе, образовании, госкомпаниях, бизнесе и госуправлении. Считаю это решение очень своевременным и правильным, так как очевидно, что это будут позитивно влиять на управленческую эффективность.

Одно из важнейших принятых решений — дополнительные меры поддержки для многодетных семей. Еще одно ключевое направление предстоящей масштабной работы — ремонт, строительство и оснащение социальных объектов: детских садов, школ, больниц и поликлиник. Также большое значение имеют инициативы президента, связанные с поддержкой регионов. Так, одна из приоритетных задач — расселение из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, считаю очень важным, что большое внимание глава государства в своем Послании уделил достижению экологических целей — сокращению вредных выбросов и снижению уровня загрязнения рек, в частности, Волги", — сказал Кислов.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:56 Игорь Комаров оценил успех реализации проекта Самарской области по производству беспилотников

Ну хоть что то для Самарской промышленности после развала заводов...

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:54 Самарскую таможню возглавил Александр Архипов

Достойно.

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:51 Андрей Кислов: "Агрострахование имеет стратегическое значение"

Компенсационные выплаты в счет возмещения ущерба становится схемой коррупционной составляющей...Вырубить лес в песках под посев и ветры большая глупость. А продажа полей под строительство...?

Дмитрий Лакоценин 20 июня 2023 14:48 Представители Ространснадзора и РЖД проверили ж/д переезды в Самарском транспортном регионе

Ространснадзору еще бы проверить уничтоженную дорогу от Углового до Малой Каменки в Красноярском районе...Даже прокуратура бессильна перед бизнесом...

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:16 На Рубежном кладбище демонтируют мемориал цыганскому барону

Знаково но противно...

Фото на сайте

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ ознакомилась с работой самарских медицинских учреждений

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на стратегической сессии "Сбережение народа"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Представители FIFA и Оргкомитета "Россия-2018" осмотрели стадион "Самара Арена"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31