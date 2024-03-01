Сенатор Андрей Кислов прокомментировал послание президента

Сенатор Российской Федерации Андрей Кислов прокомментировал послание президента Владимира Путина.

"Послание Владимира Владимировича Путина можно оценить как комплексную программу действий на ближайшие годы, причем по самым важным и значимым направлениям. Это программа развития должна сформировать будущее нашей страны на ближайшую перспективу. Для достижения всех поставленных главой государства задач нам предстоит долго и напряженно работать, и я уверен, что и Самарская область, и вся страна к этому готовы.

Послание президента было адресовано каждому жителю страны, и озвученные им решения так или иначе касаются каждого гражданина. Национальный лидер рассказал о целом комплексе решений, направленных на улучшение качества жизни людей, на дальнейшее укрепление и развитие России. Он обозначил стратегические задачи, которые нам вместе предстоит решать в ближайшие шесть лет. Все они связаны с повышенным вниманием к людям, к нашим гражданам. Очень важно, что каждое предложение тщательно проработано и подкреплено конкретными цифрами.

Президент объявил о реализации пяти новых национальных проектах: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодежь России", "Кадры" и "Экономика данных". Каждый из них направлен на сохранение и преумножение человеческого капитала, на повышение уровня жизни. Поставлены амбициозные задачи, связанные, например, с повышением продолжительности жизни, или с улучшением демографии, и мы будет их планомерно решать.

Глава государства объявил о запуске специальной кадровой программы "Время героев", с помощью которой, как сказал президент, участники специальной военной операции будут выходить на ведущие позиции в обществе, образовании, госкомпаниях, бизнесе и госуправлении. Считаю это решение очень своевременным и правильным, так как очевидно, что это будут позитивно влиять на управленческую эффективность.

Одно из важнейших принятых решений — дополнительные меры поддержки для многодетных семей. Еще одно ключевое направление предстоящей масштабной работы — ремонт, строительство и оснащение социальных объектов: детских садов, школ, больниц и поликлиник. Также большое значение имеют инициативы президента, связанные с поддержкой регионов. Так, одна из приоритетных задач — расселение из ветхого и аварийного жилья. Кроме того, считаю очень важным, что большое внимание глава государства в своем Послании уделил достижению экологических целей — сокращению вредных выбросов и снижению уровня загрязнения рек, в частности, Волги", — сказал Кислов.