ВСК: женщины планируют получить подарок за 15 тыс., а получат в 1,5 раза дешевле

Мужчины в столице готовы потратить на подарок к 8 марта в два раза больше, чем в регионах — 10 тыс. рублей. Причем 45% собираются поздравлять всех женщин из своего окружения. При этом пожелания к подаркам у мужчин и женщин не совпадают — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

Согласно опросу ВСК, большинство мужчин в Москве готовы потратить на 8 марта до 10 тыс. рублей (на одно поздравление). В регионах этот показатель в два раза ниже — не более 5 тыс. рублей. Причем 45% мужчин признались, что при планировании бюджета на поздравление к 8 марта обращают внимание на то, какой подарок они получили 23 февраля.

В целом, около 45% будут поздравлять всех женщин из своего окружения (жен, дочерей, мам, коллег, подруг), еще 25% — только жен и коллег по работе, 20% — только жен, еще 10% — не планируют дарить подарки на 8 марта.

По мнению 43% мужчин (планирующих поздравлять женщин с 8 марта), оптимальный презент — это букет цветов, остальные 57% будут дарить и цветы, и подарок. В 2023 году самыми распространенными подарками среди мужчин станут: парфюмерия (35%), одежда и аксессуары (20%), кондитерские изделия (15%), бытовая техника и гаджеты (10%).

Большинство женщин — 75% — считает, что поздравление к 8 марта от близкого человека должно состоять из букета и подарка. Причем 45% жительниц Москвы и 47% жительниц регионов отмечают, что подарок должен быть "дорогим" (не менее 15 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно). Самый желаемый подарок на 8 марта — украшения (35%) и гаджеты (30%).

Также большинство женщин (75%) поздравляют друг друга с 8 марта, а 25% считают, что это должны делать только мужчины. Примерно 45% женщин будут поздравлять своих коллег, 40% — представительниц своей семьи, 15% — и тех, и других. В среднем москвички потратят на подарок до 7 тыс. рублей, жительницы регионов — до 3 тыс. рублей.

Не менее 65% женщин собираются отмечать 8 марта как полноценный праздник. Примерно 30% из них проведут время со своими вторыми половинами, 55% — с подругами, 25% — устроят себе поход в спа или шоппинг.