ВСК: женщины планируют получить подарок за 15 тыс., а получат в 1,5 раза дешевле

Мужчины в столице готовы потратить на подарок к 8 марта в два раза больше, чем в регионах — 10 тыс. рублей. Причем 45% собираются поздравлять всех женщин из своего окружения. При этом пожелания к подаркам у мужчин и женщин не совпадают — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.
Согласно опросу ВСК, большинство мужчин в Москве готовы потратить на 8 марта до 10 тыс. рублей (на одно поздравление). В регионах этот показатель в два раза ниже — не более 5 тыс. рублей. Причем 45% мужчин признались, что при планировании бюджета на поздравление к 8 марта обращают внимание на то, какой подарок они получили 23 февраля.
В целом, около 45% будут поздравлять всех женщин из своего окружения (жен, дочерей, мам, коллег, подруг), еще 25% — только жен и коллег по работе, 20% — только жен, еще 10% — не планируют дарить подарки на 8 марта.
По мнению 43% мужчин (планирующих поздравлять женщин с 8 марта), оптимальный презент — это букет цветов, остальные 57% будут дарить и цветы, и подарок. В 2023 году самыми распространенными подарками среди мужчин станут: парфюмерия (35%), одежда и аксессуары (20%), кондитерские изделия (15%), бытовая техника и гаджеты (10%).
Большинство женщин — 75% — считает, что поздравление к 8 марта от близкого человека должно состоять из букета и подарка. Причем 45% жительниц Москвы и 47% жительниц регионов отмечают, что подарок должен быть "дорогим" (не менее 15 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно). Самый желаемый подарок на 8 марта — украшения (35%) и гаджеты (30%).
Также большинство женщин (75%) поздравляют друг друга с 8 марта, а 25% считают, что это должны делать только мужчины. Примерно 45% женщин будут поздравлять своих коллег, 40% — представительниц своей семьи, 15% — и тех, и других. В среднем москвички потратят на подарок до 7 тыс. рублей, жительницы регионов — до 3 тыс. рублей.
Не менее 65% женщин собираются отмечать 8 марта как полноценный праздник. Примерно 30% из них проведут время со своими вторыми половинами, 55% — с подругами, 25% — устроят себе поход в спа или шоппинг.
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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
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