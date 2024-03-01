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Происшествия

Прокуратура проверяет сообщение о нарушении прав участника СВО в Самарской области

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Сызранского района Самарской области начала проверку после сообщения в Интернете о нарушении прав военного.

1 марта в Сети появилась информация о том, что участнику СВО отказались предоставить гостиничные услуги.

Теперь надзорное ведомство проверит, как гостиница исполняет законодательство, регулирующее порядок предоставления услуг надлежащего качества.

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