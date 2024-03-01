Прокуратура проверяет сообщение о нарушении прав участника СВО в Самарской области

Прокуратура Сызранского района Самарской области начала проверку после сообщения в Интернете о нарушении прав военного.
1 марта в Сети появилась информация о том, что участнику СВО отказались предоставить гостиничные услуги.
Теперь надзорное ведомство проверит, как гостиница исполняет законодательство, регулирующее порядок предоставления услуг надлежащего качества.
Последние комментарии
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки
Гнать с России, Лишать гражданства,по жизненно запрет на въезд в Россию.Перевоспитовать таких поздно.