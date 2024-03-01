Самарский опыт взаимодействия органов власти с жителями представлен на совете ПФО

В пятницу, 1 марта, в Уфе полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел заседание совета, где обсуждался уровень доверия к органам власти и местного самоуправления в регионах ПФО.

Участие в обсуждении приняли председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, председатель Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" Анна Цивилева, генеральный директор АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак, главы регионов округа, представители научных и общественных организаций. Опыт Самарской области представил губернатор Дмитрий Азаров.

Открывая заседание совета, Игорь Комаров отметил, что повышение уровня доверия людей к органам власти и общественным институтам - это ключевой фактор общественно-политической стабильности и поступательного развития нашей страны. Полпред рассказал о работе, которая организована в округе в этом направлении с учетом задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным. Одним из ее результатов стали активное вовлечение жителей в оценку качества государственных и муниципальных услуг и участие граждан в управлении территориями на местном уровне с помощью механизма инициативного бюджетирования.

По мнению полпреда, принимая во внимание внутриполитическую ситуацию (подготовку к выборам президента и проведение специальной военной операции), региональной власти необходимо уделить особое внимание эффективной коммуникации с жителями, включению граждан в процесс принятия решений и более активному использованию механизмов обратной связи, в том числе за счет привлечения центров управления регионами.

"В ПФО одними из первых в России заработали различные сервисы обратной связи, которые сегодня трансформировались в крупные федеральные платформы. Главы регионов активно используют социальные сети, и наш округ здесь также на ведущих позициях в стране. С развитием IT-технологий каналов коммуникаций становится все больше, их влияние растет. Эти информационные ресурсы надо активно использовать для конструктивного диалога и партнерства власти и общества, особенно на уровне муниципалитетов; и в целом - для укрепления гражданской солидарности и противостояния в условиях СВО деструктивным силам", - подчеркнул полномочный представитель президента России в ПФО.

По мнению Игоря Комарова, об уровне доверия к власти в регионах ПФО говорят и экономические показатели, например, активность инвесторов и реального сектора. Так, в 2023 г. в округе темп роста объема инвестиций в основной капитал выше среднероссийского (116,7% за девять месяцев 2023 г. к аналогичному периоду прошлого года; РФ - 110%). Темпы промышленного роста также превышают среднероссийские показатели.

Участники совещания говорили и о мерах поддержки участников СВО. "Нам важно быстро и эффективно решать все вопросы, возникающие у ветеранов спецоперации и родных погибших бойцов. Поэтому фонд ведет плотную совместную работу как с федеральными, так и с региональными органами власти. Отдельное спасибо хочется сказать губернаторам Приволжского федерального округа и межведомственными комиссиям. Наше сотрудничество позволят сократить время решения многих актуальных проблем. Объединяя усилия, сегодня мы делаем все возможное для комфортного и быстрого возвращения наших героев в мирную жизнь. Мы помогаем им развиваться и реализовывать свои проекты, заниматься спортом и участвовать в патриотическом воспитании молодежи. В субъектах Приволжского федерального округа есть множество своих уникальных проектов по оказанию помощи ветеранам спецоперации. Уверена, лучшие из них необходимо масштабировать и внедрять в других регионах нашей страны", - отметила Анна Цивилева.

Региональным опытом, а также эффективными практиками в органах власти поделились губернаторы ряда регионов. Например, в Самарской области на протяжении многих лет успешно реализуется губернаторский проект "СОдействие". Он направлен на поддержку социально значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета.

Буквально 29 февраля завершился второй прием проектов для реализации в текущем году. В общей сложности на рассмотрение жители региона подали 221 предложение. Осенью прошлого года в рамках первого этапа приема документов уже поддержано 95 общественных инициатив. В 2024 г. на реализацию программы "СОдействие" будет направлено порядка 350 млн руб. из областного бюджета.

"Совершенно очевидно, что повышение уровня доверия граждан страны к органам власти региона, местного самоуправления невозможно без эффективной работы, без достижения конкретных результатов и целей, которые необходимо определять вместе с жителями региона либо конкретного муниципального образования, без необходимого уровня коммуникации между населением и органами местного самоуправления, региональной власти, - подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Мы с удовольствием представили свои практики, которые предварительно были уже проанализированы, и часть из них представлены как лучшие в федеральном округе. Но с удовольствием возьмем на вооружение тот опыт, который есть в других регионах - у наших соседей, друзей. Мы постараемся взять все лучшее в этой работе и внедрить на Самарской земле".

Глава региона подчеркнул, что задача по выстраиванию должного уровня коммуникации, разработке совместных планов с жителями того или иного города, села стоит перед каждым главой муниципального образования. Напомним, совместными усилиями - органов власти и жителей - была разработана долгосрочная стратегия развития каждого города и района, а также всей Самарской области в целом. Корректировка положений документа происходит тоже на основе мнений и пожеланий людей. "Охват привлечения к этой совместной работе жителей Самарской области - один из лучших в округе. Именно так нужно строить работу при формировании бюджетов, тех или иных программ регионального, муниципального развития. В большинстве муниципальных образований Самарской области эта работа выстроена", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор обратил внимание на необходимость тесного и постоянного взаимодействия с некоммерческими организациями, Общественной палатой региона и муниципальных образований, инициативы которых сегодня востребованы в гражданском обществе. "Совершенно очевидно, сегодня мы чувствуем консолидацию людей вокруг президента РФ Владимира Владимировича Путина, национальных проектов, инициированных главой государства. И здесь отдельно следует отметить еще пять новых нацпроектов, которые были озвучены президентом буквально вчера. Уверен, это найдет отклик у всех жителей Российской Федерации и, конечно, Самарской области, - считает Дмитрий Азаров. - Работа по поддержке семей военнослужащих и наших защитников - героев Отечества - эта сфера сегодня очень чувствительна, она действительно объединяет людей. И наша совместная работа - органов власти, общественных организаций, инициативных групп - также способствует выстраиванию нужного уровня доверия и взаимодействия. А когда мы вместе, все цели достижимы, победа будет за нами".

Подводя итоги заседания, полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что основная задача совета округа заключается в выработке и реализации решений, способствующих повышению взаимодействия органов власти с населением, оперативному реагированию на проблемы людей. Игорь Комаров напомнил, что предложения будут учтены в протоколе, который будет представлен федеральным и региональным органам власти для реализации соответствующих мер.