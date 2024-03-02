16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" победил МБА - 79:69 БК "Самара" обыграл сборную России В Самарской области определились победители школьной баскетбольной лиги "КЭС-баскет" Дмитрий Азаров сыграл в "Матче друзей Единой Лиги ВТБ" "Самара-2" дважды уступила "Юности"

Баскетбол Спорт

БК "Самара" победил МБА - 79:69

САМАРА. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 46
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Неделю назад "Самара" обыграла в Москве сборную России, а сегодня взяла верх над "базовым" клубом сборной, МБА — 79:69.

Фото: БК Самара

Начало матча получилось для "Самары" и приехавших в столицу наших болельщиков просто на загляденье: 6 очков подряд от Джастина Роберсона — и 6:0 после двух сыгранных минут. Но продержаться в лидерах удалось не так долго: москвичи уже по ходу стартового периода сравняли счет, а затем, несмотря на все старания неудержимого Роберсона (13 очков за первую половину) и сами повели. За три минуты до большого перерыва самарцы уступали 29:34 — но собраннее провели этот отрезок: Никола Ребич и Илья Платонов своими попаданиями выровняли ситуацию, а Александр Гудумак за мгновения до сирены вновь вывел "Самару" вперед, 38:37.

Не сбавила наша команда обороты и после отдыха: Илья Платонов и Хейден Далтон были точны издали, а Джеймс Томпсон хладновкровен с линии штрафных — "+10" к середине третьей четверти (52:42). Стоило хозяевам чуть оправиться от этого натиска — две подряд трехи в цель отправил Юрий Умрихин: самарцы с неплохим заделом подошли к заключительной десятиминутке, 60:53. Если москвичи и рассчитывали на погоню, то к середине четвертого периода должны были с этими надеждами распрощаться: "2+1" от Николы Ребича и трехи от Ивана Викторова и Хейдена Далтона лишь упрочили преимущество нашей команды — 73:59. Довести матч до победы не составило видимого труда.

Выручает ли метро во время снегопада?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

На турнире Samara Open определились победители в младшей возрастной группе

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

БК "Самара" принимал "Спартак-Приморье"

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Лидер турнира "Самара" уступила "Спартаку-Приморье" — 69:77

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31