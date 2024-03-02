БК "Самара" победил МБА - 79:69

Неделю назад "Самара" обыграла в Москве сборную России, а сегодня взяла верх над "базовым" клубом сборной, МБА — 79:69.

Начало матча получилось для "Самары" и приехавших в столицу наших болельщиков просто на загляденье: 6 очков подряд от Джастина Роберсона — и 6:0 после двух сыгранных минут. Но продержаться в лидерах удалось не так долго: москвичи уже по ходу стартового периода сравняли счет, а затем, несмотря на все старания неудержимого Роберсона (13 очков за первую половину) и сами повели. За три минуты до большого перерыва самарцы уступали 29:34 — но собраннее провели этот отрезок: Никола Ребич и Илья Платонов своими попаданиями выровняли ситуацию, а Александр Гудумак за мгновения до сирены вновь вывел "Самару" вперед, 38:37.

Не сбавила наша команда обороты и после отдыха: Илья Платонов и Хейден Далтон были точны издали, а Джеймс Томпсон хладновкровен с линии штрафных — "+10" к середине третьей четверти (52:42). Стоило хозяевам чуть оправиться от этого натиска — две подряд трехи в цель отправил Юрий Умрихин: самарцы с неплохим заделом подошли к заключительной десятиминутке, 60:53. Если москвичи и рассчитывали на погоню, то к середине четвертого периода должны были с этими надеждами распрощаться: "2+1" от Николы Ребича и трехи от Ивана Викторова и Хейдена Далтона лишь упрочили преимущество нашей команды — 73:59. Довести матч до победы не составило видимого труда.