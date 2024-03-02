В Новокуйбышевске ведется проверка по факту нападения собак на ребенка

В пятницу, 1 марта, в сети Интернет размещена информация о том, что в Новокуйбышевске на ребенка напали собаки, в результате чего ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
По данному факту следственным отделом по Новокуйбышевску организована доследственная проверка, устанавливаются пострадавшая, выясняются обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!