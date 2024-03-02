В Новокуйбышевске ведется проверка по факту нападения собак на ребенка

В пятницу, 1 марта, в сети Интернет размещена информация о том, что в Новокуйбышевске на ребенка напали собаки, в результате чего ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

По данному факту следственным отделом по Новокуйбышевску организована доследственная проверка, устанавливаются пострадавшая, выясняются обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.