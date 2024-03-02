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В Новокуйбышевске ведется проверка по факту нападения собак на ребенка

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 2 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 1 марта, в сети Интернет размещена информация о том, что в Новокуйбышевске на ребенка напали собаки, в результате чего ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

По данному факту следственным отделом по Новокуйбышевску организована доследственная проверка, устанавливаются пострадавшая, выясняются обстоятельства происшествия и причины, ему предшествующие.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области. 

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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