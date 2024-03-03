В Самаре женщина погибла и двое мужчин пострадали из-за загоревшейся "Газели"

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В пятницу, 1 марта, в 20:48, загорелась машина в районе ул. Солнечной, 29 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.