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В Самарской области предложили заселять бойцов СВО в отели по военному билету

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Ситуацию с отказом заселять военнослужащего — участника СВО в отель в Сызрани прокомментировал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов. Он сообщил о том, какие меры уже приняли для решения вопроса.

В Самарской области за последний год произошло два случая, когда сотрудники отелей отказывали военнослужащим СВО, находящимся в отпуске, в заселении. Каждый из них вызвал бурную реакцию в обществе: в регионе особое внимание уделяют защитникам родины и их близким. Подобные истории фиксируются в гостиницах по всей стране.

Ситуацию прокомментировал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов: "Самарцы в социальных сетях выражают глубокое возмущение действиями сотрудницы отеля, которая отказалась заселить бойца СВО, который ехал домой в отпуск. Эта женщина оперировала тем, что у военнослужащего нет паспорта.

Согласно действующему законодательству, размещение в гостиницах, хостелах и так далее в Российской Федерации возможно только при предъявлении оригинала паспорта, и во всех объектах размещения Самарской области неукоснительно соблюдают законодательство.

Первый случай отказа от размещения в отеле Самарской области участника СВО при предъявлении военного билета, получивший широкую информационную огласку, произошел летом 2023 года.

Случаи отказов в размещении по военному билету фиксировались во многих регионах нашей страны. Вместе с коллегами мы неоднократно поднимали вопрос о необходимости внесения соответствующих изменений в постановления правительства Российской Федерации, утверждающие правила оказания гостиничных услуг и регистрации граждан".

В июне 2023 г. губернатор Самарской области Дмитрий Азаров направил обращение в адрес председателя Правительства Российской Федерации с просьбой внести соответствующие изменения в действующие нормативно-правовые акты — дополнить их положениями, позволяющими осуществить регистрацию военнослужащих, участников специальной военной операции по месту пребывания на основании военного билета.

Министерство экономического развития РФ подготовило проект внесения изменений в соответствующие постановления правительства РФ. На данный момент документ завершает процедуру оценки регулирующего воздействия.

"Мы благодарим наших федеральных коллег за эту инициативу и важный отклик на наши обращения. Надеемся, что в самое ближайшее время данные изменения будут приняты, а регистрация в коллективных средствах размещения будет доступна не только по паспорту, но и по целому ряду других документов, важнейшими из которых в новом списке станут военный билет и водительское удостоверение", — подчеркнул министр.

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