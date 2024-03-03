В селе под Тольятти загорелся снегоход

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В субботу, 2 марта, в 16:28, загорелся снегоход неподалеку от дома на ул. Набережная в с. Подстепки Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волос Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.