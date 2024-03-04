Пожилая женщина пострадала при пожаре в Пестравском районе

В воскресенье, 3 марта, в 5:15 в дежурную часть поступило сообщение о пожаре на ул. Хлеборобов в селе Крюково Пестравского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел частный дом на площади 60 кв. м.

На тушение были направлены шесть человек, в том числе добровольная пожарная команда "Майское". Пожар удалось ликвидировать в 5:49.

В региональном управлении МЧС России отметили что при пожаре была травмирована 82-летняя женщина. Обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.