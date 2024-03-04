Приволжское УГМС: март-2024 в Самарской области будет холоднее, чем обычно

В Приволжском УГМС со ссылкой на Гидрометцентр России сообщили, что в марте 2024 г. в Самарской области средняя месячная температура воздуха ожидается -2,4…-5,0°, что на 0,4-0,6° ниже средних многолетних значений. Месячное количество осадков предполагается около нормы.

Кроме того, в первой декаде месяца, с 1 по 10 число, средняя температура воздуха в первой декаде марта ожидается на 2° ниже средних многолетних значений.

В понедельник, 4 числа, в Самаре малооблачно, без осадков, туман. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха -2…-4 °C.

5 марта в Самарской области сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, 3…8 м/с. Температура воздуха ночью -12…-17 °C, днем -2…-7 °C.

В среду, 6 числа, в регионе ожидается облачная погода, местами небольшой снег. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха ночью -9…-14 °C, днем -1…-6 °C.