В Самаре ищут нового директора городского МФЦ

В Самаре стартовал конкурс в связи с открывшейся вакансией директора городского МФЦ. Предыдущий руководитель центра Александр Иванов, занимавший эту должность с мая 2011 года, ушел в отставку. Сейчас структуру с пометкой "и.о." временно возглавляет замдиректора Людмила Коцарь.

"В связи с вакансией должности директора МФЦ Самары сообщаем о начале приема заявок для участия в конкурсе на ее замещение", - сообщается на сайте мэрии города. Дубль объявления размещен на портале МФЦ.

В тексте документа уточняется, что кандидатов будут отбирать в соответствии с приказом администрации губернатора Самарской области "Об утверждении методики отбора кандидатов на замещение вакантной должности руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области".

"К кандидатам, претендующим на должность директора МФЦ, предъявляются следующие квалификационные требования: наличие высшего образования; стаж работы на руководящей должности в сфере оказания государственных и муниципальных услуг не менее двух лет или на руководящей должности в других отраслях не менее трех лет или стаж работы в МФЦ не менее двух лет", - отмечается в сообщении.