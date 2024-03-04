В Самаре ищут нового директора городского МФЦ

В Самаре стартовал конкурс в связи с открывшейся вакансией директора городского МФЦ. Предыдущий руководитель центра Александр Иванов, занимавший эту должность с мая 2011 года, ушел в отставку. Сейчас структуру с пометкой "и.о." временно возглавляет замдиректора Людмила Коцарь.
"В связи с вакансией должности директора МФЦ Самары сообщаем о начале приема заявок для участия в конкурсе на ее замещение", - сообщается на сайте мэрии города. Дубль объявления размещен на портале МФЦ.
В тексте документа уточняется, что кандидатов будут отбирать в соответствии с приказом администрации губернатора Самарской области "Об утверждении методики отбора кандидатов на замещение вакантной должности руководителя многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области".
"К кандидатам, претендующим на должность директора МФЦ, предъявляются следующие квалификационные требования: наличие высшего образования; стаж работы на руководящей должности в сфере оказания государственных и муниципальных услуг не менее двух лет или на руководящей должности в других отраслях не менее трех лет или стаж работы в МФЦ не менее двух лет", - отмечается в сообщении.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули